طوفان الأقصى" في اليوم الـ206.. شهداء بغارات جديدة وعشرات جنود الاحتلال يرفضون الاستعداد لاجتياح رفح

وطن: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ206، مخلفا عددا من الشهداء والجرحى، تزامنا مع محاولات جديدة لإحياء المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وفي ظل تهديدات إسرائيلية متواصلة بشن عملية عسكرية في منطقة رفح، أفادت القناة الإسرائيلية الـ12 بأن 30 جنديًا من الاحتياط يرفضون الالتزام بأوامر الاستعداد لهذه العملية بسبب "عجزهم عن مواصلة القتال".

من ناحية أخرى، قامت المقاومة باستهداف مقر قيادة الاحتلال في منطقة "نتساريم" جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى إطلاق رشقات أخرى نحو الأراضي المحتلة.

وفي تطور آخر، أعلن موقع "روتر" الإسرائيلي عن مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ206: