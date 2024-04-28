شهيدة وعدة إصابات في قصف للاحتلال استهدف منزلا برفح

وطن: استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنة وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34,454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.