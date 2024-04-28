"حماس" تسلّم ردها بشأن الصفقة غدا وخلاف إسرائيلي بشأن اجتياح رفح

وطن: من المتوقع أن تسلم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) غدا في القاهرة ردها على المقترح الذي قُدم لها عن طريق مصر، فيما أبدت الخارجية الإسرائيلية استعدادها لتأجيل اجتياح رفح إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى.

ويتضمن الاقتراح تراجعا في الموقف الإسرائيلي من قضية السماح للنازحين بالعودة للشمال بدون قيود، وأن تتراجع قوات الاحتلال بعيدا عن محور نيتساريم لتسهيل عودة اللاجئين.

كما أظهر الموقف الإسرائيلي قبولا لاحتمال إفراج المقاومة عن عدد أقل من 40 أسيرا من المدنيين الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، حيث أدت الغارات الإسرائيلية لقتل عدد منهم.

وقد نقلت وكالة الأناضول عن قناة القاهرة الإخبارية أن وفدا من حماس، برئاسة خليل الحية، سيصل إلى القاهرة لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة.

كما أكد مصدر فلسطيني -امتنع عن كشف اسمه- لوكالة الأناضول الخبر.

وأمس السبت، أعلنت حركة حماس، في بيان، تسلّمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، الذي سلمته للوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل/نيسان الجاري، مشيرة إلى أنها في حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء).

وجاء تسلّم حماس الرد الإسرائيلي بعد زيارة وفد أمني مصري إلى "تل أبيب"، حاملا مقترحا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فقد زار وفد من الاستخبارات المصرية "إسرائيل" أمس الأول الجمعة، وأجرى لقاءات مع الوفد الإسرائيلي المفاوض قبل أن يغادر بعد ذلك بساعات عائدا إلى القاهرة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، هدد وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل الحكومة في حال وافق على المقترح المصري للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، وأوقف اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف سموتريتش مخاطبا نتنياهو "الموافقة على الصفقة المصرية استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على حساب مئات جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين قتلوا في المعركة".

أما وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس فقال، أمس السبت، إن "تل أبيب" ستعلّق عملية رفح إذا تم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حماس، فيما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بإبرام الصفقة، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة.

وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو سيبحثان في اتصال، اليوم، صفقة الأسرى المحتجزين وخطط عملية رفح.

وأفاد موقع "إسرائيل اليوم" نقلا عن مسؤول سياسي بأن إسرائيل أبلغت مصر باستعدادها للامتثال لكل مطالب حركة حماس باستثناء إنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل مستعدة لهدنة طويلة الأمد والانسحاب من قطاع غزة، بما في ذلك الممرات التي أقامتها.

وأشار إلى أن إسرائيل ستسمح بعودة أعداد كبيرة جدا من الفلسطينيين إلى شمال القطاع وإطلاق أعداد كبيرة من الأسرى.

وتقدر "تل أبيب" عدد الأسرى في غزة بنحو 134 أسيرا إسرائيليا، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ بدء الحرب على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

اجتياح رفح

وفي السياق، قال جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إن رئيس أركانه هرتسي هاليفي أقر خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان، وجميع قادة الفرق والألوية التابعة للقيادة.

وقال موقع "والا" إن هاليفي أقر خلال المناقشة خطط عملياته لاجتياح رفح.

وفي الإطار نفسه، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 30 جنديا من الاحتياط يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح "بسبب عجزهم عن مواصلة القتال".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف كيربي لشبكة "إيه بي سي" أن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات