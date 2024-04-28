مقتل 3 جنود في جيش الاحتلال وإصابة 11 بكمين لـ"القسام" وسط قطاع غزة

وطن: اعلنت مصادر عبرية عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، وأصيب 11 آخرون، مساء اليوم الاحد، في كمين ألغام نصبته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" وسط قطاع غزة.

وقال موقع "روتر" الإسرائيلي إن 3 جنود قتلوا، وأصيب 11 آخرون بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها دكت مقراً لقيادة جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري لاحق، عبر منصة "تليجرام"، إن مقاتليها استدرجوا قوة مؤللة، وأوقعوها في كمين ألغام استخدم فيه العبوات الناسفة وصواريخ "F16" التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.