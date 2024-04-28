حزب الشعب يهنئ فلسطين والأسير باسم خندقجي بفوز روايته بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" 2024

وطن: هنأ حزب الشعب الفلسطيني فلسطين ومثقفيها ورفيقه الكاتب الأسير باسم خندقجي عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب، وكذلك أسرته العزيزة، بمناسبة فوز روايته "قناع بلون السماء" بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" للعام2024 والتي انعقدت بدورتها السابعة عشر مساء اليوم الأحد في مدينة أبو ظبي.

وقال حزب الشعب، في بيان له، وصل وطن، إنه يعتبر فوز رواية "قناع بلون السماء" لرفيقه باسم خندقجي الذي يقضي حكماَ بثلاث مؤبدات في سجون الاحتلال، بمثابة تحدي آخر لهذا الاحتلال البغيض وإدارة سجونه، ولحملة التحريض الممنهجة التي تعرض لها في الأشهر الأخيرة من قبل الأجهزة "الأمنية" والحركات الصهيونية، بتهمة ما يسمى بـ"الارهاب".

وأعرب الحزب عن تثمينه للعطاء والابداع الأدبي لرفيقه باسم خندقجي، وأكد مجدداَ تقديره العالي لكل عطاء وجهد وإبداء لمثقفي شعبنا، من كتاب وشعراء وروائيين وفنانين وتشكيليين وغيرهم.