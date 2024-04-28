الاحتلال يعتقل خمسة شبان في البلدة القديمة من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خمسة شبان في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وقال الناشط عارف جابر، وهو أحد القاطنين في حارة جابر المحاذية للحرم الإبراهيمي الشريف، إن قوات الاحتلال أوقفت مساء اليوم عددا من المواطنين، وطاردت آخرين في حارة السلايمة، قبل أن تعتقل خمسة شبان، عرف منهم: طارق رسمي جابر، وعبد الرزاق هارون جابر، وعبد الرحمن وجيه جابر.

وأضاف أن المواطنين في البلدة القديمة تضاعفت معاناتهم في ظل الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في محيط الحرم الإبراهيمي، وأحياء البلدة القديمة، إذ يتم توقيف الأهالي أثناء عودتهم من العمل في ساعات المساء، وتفتيشهم، وأحيانا اعتقالهم، أو الاعتداء عليهم.