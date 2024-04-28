رئيس الشاباك الأسبق يحذّر: كثرة الجبهات تمثّل إشكالية صعبة لـ "إسرائيل"

وطن: نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الشاباك الأسبق، يعقوب بيري، قوله إن "إسرائيل" تواجه إشكالية بوجود جبهات عدة ضدها بالتوازي مع خلفية الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الحكومي.

وقال بيري في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، إنّ "إسرائيل تقاتل على عددٍ كبير من الجبهات"، مضيفاً أنّ "إسرائيل" لن ترى في كلٍ منها "حلاً أو قراراً في المستقبل القريب".

وفيما يتعلق بالجبهة في غزة، رأى أنّ قرار الدخول إلى رفح ليس وشيكاً بسبب "الصعوبات السياسية والداخلية، والتي تنبع من الصعوبات السياسية تجاه مصر، وتحدّي الأسرى والضغط الدولي الذي يُمارس على إسرائيل".

وأشار إلى أنه "على الحدود الشمالية، تدور معركة صعبة ومقلقة للغاية". وعن الشمال أيضاً، قال: "لا يبدو من الممكن التوصل إلى حسم في الوضع الحالي، والذهاب إلى الحرب يمثّل إشكالية كبيرة".

كما تطرّق الرئيس الأسبق للشاباك، إلى ارتفاع مستوى العمليات في الضفة والقدس، مشيراً إلى أنها "تشكّل أيضاً جبهة مقلقة وإشكالية".

وذكّر أيضاً بالجبهة التي "فتحها اليمنيون ضدنا، والخطر من البحر الأحمر والخطر الأمني الذي يكمن في إيلات وجنوب إسرائيل".

إضافة إلى ذلك، قال: "للمرة الأولى شهدنا اشتباكاً مباشراً مع إيران".

وحذّر بيري من أنّ "وجود القوات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أمر غير مرغوب فيه وقد يكون خطيراً"، متابعاً بأنّ "كثرة الجبهات على خلفيّة الشرخ السياسي وعدم الاستقرار الحكومي تمثّل إشكالية خاصة".

ووفقاً له، فإن عدم اتخاذ قرار فيما يتعلق بـاليوم التالي للحرب "يعزز غنائم أعدائنا ويشجع على استمرار إلحاق الضرر بنا. إسرائيل تُظهر عدم استقرار وعدم تصميم في القرارات".

وبشأن استقالات ضباط إسرائيليين كبار، اعتبر أنها "تبثّ الضعف وتهدد استمرار عمل إسرائيل حيال جبهاتها الكثيرة".

كذلك، لفت إلى أنّ "انتصار حماس وحزب الله حتى الآن هو الحقيقة المؤسفة المتمثلة في أنّ عشرات الآلاف من العائلات قد اقتُلعت من منازلها، ولا واحدة منها تعرف ما إذا كانت ستعود إلى منزلها ومتى؟".

وبحسب ما تابع، فإنّ الحل لإعادة الأسرى لن يأتي "إلا إذا وافقت إسرائيل على تنازلات صعبة لكنها ضرورية". كما يعتقد أنه "كلما أسرعنا في اتخاذ قرار بشأن هذه التنازلات، كلما أسرعنا في تحريرهم".

وأكد بيري أنه "لن ننجح في تحقيق جميع الأهداف المرجوة، وبالنسبة للأسرى سنضطر إلى تقديم تنازلات مؤلمة، قد نتمكن من تحقيق بعضها في المستقبل"، مشيراً إلى أنّ "الوضع في إسرائيل ليس مشجعاً، ويسبّب انتقادات من الخارج والداخل".