رحلة الشطارة في عالم التعليم

كتبت مي احسان فاروق الحج محمود:

في عالم التعليم يجتمع الطلاب من جميع الأنحاء ليبدأوا رحلتهم في البحث من الحكمة والمعرفة. ولكن، هل حقا يجدون ما يبحثون عنه ؟

في كلِ صباح يستيقظُ الطالبَ مع الديك بل في بعض الأوقات ابكر من الديك الّرومي! ليكمل

مسيرته التعليمية التي يرى بها الأهالي بإنها الافاق المستقبلية والامال و الابن يرى العكس !

يبدأ المشهد بصوت طنين الجرس ، الذي يعلن بداية رحلة المسيرة التعليمية . تنطلق الحافلة بتحمل

عبء ثقيل من الكتب والإقلام والأمنيات ، ولكن هل يكون السائق على علم بالوجهة النهائية ؟

ويستقبلهم معلم يبدو وكإنه قادم من عصر الديناصورات يحملٌ مذكرات مُغبرة ، ويتحدث بلغة لا يفهمها إلا

القليلون .حيث يبدأ الطالب في غابة القراءة والدراسة ويحاول الطالب النجاة بين أوراق

الواجبات وغيوم المعادلات معرضين نفسهم للأرهاق الذهني .

في عالم التعليم يشتعل الصراع بين الطلاب لجمع اكبر عدد من

الدرجات مثل القول المعروف( مثل الأطرش بالزفة ) ، لا يدركون بالمعرفة شيء لكن الأهم

هو الحصول على المرتبة الأولة ! وفي غموض هذا الصراع ، يفقد الطلاب الثقة في قدراتهم

، ويتساءلون عن معنى التعليم الحقيقي ! وفي مرحلة الاختبارات النهائية يجد الطلاب أنفسهم يواجهون

اختبارات وكأنها أتت من بوابات الجحيم ، وفي نهاية الفصل يحصل البعض على نتائج مأساوية

والبعض على نتائج جيدة ، وهكذا يستمر دور الشطارة في عالم التعليم ، حيث يتباهى البعض

بالنجاح ويتجاهل البعض الآخر ، ويستمر المعلمون في إلقاء المعرفة بأسلوب يثير الدهشة .