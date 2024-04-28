انجاز فلسطين تعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي

وطن: عقدت الجمعية العمومية لإنجاز فلسطين اجتماعها العادي اليوم الأحد في مقرها الرئيسي بمدينة رام الله، بحضور ممثلي أبرز الشركات من مختلف القطاعات.

وافتتح الاجتماع عماد هندي رئيس مجلس الإدارة مرحباً بالحضور مثمنا جهود طاقم انجاز وأعضاء المجلس لما تم تحقيقه من إنجازات متميزة في ظل تحديات غير اعتيادية.

وخلال الاجتماع تم انتخاب مجلس إدارة جديد وانتخاب بسام ولويل رئيساً، وريم الشيخ أمين سر، وثائر حمايل أمين الصندوق، كما تم إقرار التقرير المالي والإداري للعام 2022-2023 وتعيين مدقق الحسابات الخارجي "إرنست ويونغ"، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.



وقد عُقد اجتماع مسبق لمجلس إدارة إنجاز، حيث قدّمت المديرة العامة رانيا قطينة استعراضاً شاملاً لأهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الفترة السابقة من هذا العام. كما تم استعراض الوضع المالي الحالي للمؤسسة ومناقشة المشاريع والشراكات الحالية والمستقبلية. والرؤيا المستقبلية لمبنى مؤسسة إنجاز فلسطين.

وفي الختام، تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لدعم الشباب وتعزيز مهاراتهم المهنية والعملية، بهدف تعزيز دورهم في مختلف مجالات التنمية والابتكار، وأمور أخرى ذات صلة وأهمية لمسيرة مؤسسة إنجاز.