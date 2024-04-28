الأونروا: وفاة طفلين على الأقل بسبب الحر في غزة

وطن: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تلقيها أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الأحد، بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة في ظل هجمات جيش الاحتلال.

ولفتت الوكالة إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد البيان، أن النازحين في غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترا وفق المعايير الدولية.

وشدد البيان على أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتساءل مفوض عام أونروا فيليب لازاريني: "ما الذي يتعين تحمله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبان تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة؟".