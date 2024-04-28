نتنياهو يهاجم الجنائية الدولية.. ومسؤولون إسرائيليون: كلامه خطأ والتوقيت حرج!

وطن: انتقدت مصادر مطلعة على تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة ضد "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قرار رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتهجم على المحكمة.

وكان نتنياهو قال في تغريدة عبر منصة "إكس"، إنّ " قرارات المحكمة الجنائية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، وأن إسرائيل لن تقبل بمحاولة النيل من حقها في الدفاع عن نفسها"، حسب تعبيره.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن "تغريدة نتنياهو بحد ذاتها خطأ، لا سيما في الوقت والوضع الذي تمر به إسرائيل حالياً، فأي تصريح قد يؤدي إلى تعقيد الوضع المعقد أصلاً، ولا مكان لتوجيه رسائل إلى المحكمة يمكن تفسيرها على أنها تهديد".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر مطلعة، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو "خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".

وذكرت الصحيفة، أنّ نتنياهو أجرى اتصالات خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية، "لمنع صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية".

كما تابعت أنه ثمة اعتقاد، بأن "صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان".

وفي 26 كانون الثاني/يناير الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

وطلبت حينها المحكمة أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الجلسة، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.

بينما، بقيت هذه الإجراءات دون التزام حكومة الاحتلال الذي يواصل للشهر السابع عدوانه على قطاع غزة مرتكباً مجازر الإبادة الجماعية.