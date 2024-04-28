بعد ارتكاب الاحتلال 7 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,454، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 66 مواطنا، وإصابة 138 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.