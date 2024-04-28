تكميم أفواه الحقيقة ولكن

كتبت حلا دكيدك: "كنت أقول لها أنت روح الروح، أنت الأمل، أنت الحياة، لكنها راحت إلى الله جل وعلا"، هي كلمات قالها الجد خالد إلى حفيدته ريم البالغة الرابعة من عمرها والتي استشهدت بغارة اسرائيلية في غزة، طفلة لم تعرف بأي ذنب قتلت، لكنها ذهبت إلى بارئها، إلى مكان لا خوف فيه ولا غارات ولا جوع ولا موت بل خلود سرمدي. تلك قصة من آلاف القصص المأساوية التي تحدث كل يوم في غزة، تُنقل لنا بتفاصيلها الحزينة والمؤلمة. لكن هل كانت ستنشر هذه القصص وتفاصيلها وتصل لو أنها وقعت قبل ثورة عالم الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟

أكاد أجزم أن الإجابة لا، فمن المعروف كم كانت تمارس الحكومات من تقييدات على نقل الوقائع والأحداث خلال القرن الماضي، أما ومنذ ظهور الانترنت ومواقع التوصل الإجتماعي مثل فيسبوك، تيك توك، اكس، تلجرام، انستغرام إلخ..، أصبحت عملية النشر أسهل وتم اختراق هذه الحواجز من قبل ناشري الأخبار أو من قبل المتابعين.

إن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور مهم ومركزي في الحروب خاصة أنها تعرض طرفي الصراع، فإذا تطرقنا إلى الحديث عن حرب غزة، فلقد ساعدت منصات التواصل في جعلها قضية رأي عام، تصل إلى العالمية ويتفاعل ويتعاطف معها الكثيرون، فخرجت حشود المتظاهرين في شتى بقاع الأرض منددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطالبين بوقف الحرب وقتل المدنيين. ومن النتائج التي لم تكن متوقعة هي حالة الذهول التي أصيب بها العديد من الناس حول العالم من شدة صبر وثبات أهل غزة، فهذه أم تفجع بأبنائها فتحمد وتسترجع، وذلك يهدم بيته ولكنه يحتسبه في الآخرة عند الله، يقفون بثبات منقطع النظير أمام آلة القتل الوحشي. كل ذلك دعى غير المسلمين للبحث حول عقيدة الإسلام التي منحت أهل غزة هذه العزيمة، حتى أن العديد منهم اعتنق الأسلام أو غيّر من نظرته لدين الإسلام من العداوة إلى التقبل. لعل من أهم المكاسب التي حصل عليها أهل غزة بخاصة وأهل فلسطين بعامة هو عودة قضية فلسطين لتسيطر على الساحة السياسية، وكسر الصورة النمطية المؤيدة للكيان الصهيوني وتحول ذلك إلى مطالبة المواطن الغربي من حكومته مقاطعة ومحاسبة ما يُعرف بإسرائيل.

كما أضاف الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي محمد السطوحي من خلال استضافته على قناة الجزيرة بأن "هذا الجيل هو "جيل التيك توك"، الذي لم يحصل على معلوماته وأخباره من المؤسسات التقليدية للإعلام، ولكن من خلال وسائط التواصل الإجتماعي التي لا توجد سيطرة كبيرة للحكومات أو المؤسسات الكبرى عليها".

إذا تطرقنا إلى دور كل منصة من منصات التواصل الإجتماعي، هل كلها تؤدي نفس الهدف في إيصال الحقيقة؟ فبالنظر إلى تقرير في موقع BBC NEWS عربي أعدته آية هاشم، أوضح فيه خبير تكنولوجيا المعلومات أشرف عمايرة ما تفعله المنصات لتتحكم في المحتوى، فقال" بشكل عام فيسبوك هي أسوء منصة لهذا الغرض، لأنها تحجب الكثير من المنشورات الخاصة بالرأي العربي"، وأضاف" إنستغرام بما أنه منصة لمقطع الفيديو فالرقابة عليه أقل، ويصعب السيطرة عليه كما يفعل فيسبوك" أما" تلغرام ومنصة إكس هما أفضل المنصات للآن لأن إيلون ماسك كان واضحاً بأنه لن يقوم بأي نوع من التدخل في المحتوى على منصة إكس، وأيضاً تلغرام لا تتدخل في المحتوى الموجود".

هناك العديد من الأمور التي يجب الانتباه لها عند النشر أهمها، الاهتمام بفهم خوارزميات كل منصة واستغلالها بشكل صحيح، ومعرفة المحتوى الذي ينتشر أكثر من غيره، فمثلاً الريلز تجذب أكثر من النصوص المكتوبة، بالإضافة إلى ترجمة الكلام الذي يقال إلى اللغة الإنجليزية؛ الأمر الذي يساعد في وصوله لأكبر عدد من الأشخاص حول العالم.

أيضا مما ساعد في نشر الحقيقة هم المؤثرون الذين خصصوا حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي لنقل الأحداث على حساب حياتهم وسلامتهم، وبالطبع لا يمكن أن ننسى المراسلين على القنوات الفضائية الذين نقلوا وما زالوا ينقلون الصورة بأكملها أولاً بأول.

ختاماً، لقد أثبتت حرب غزة الأخيرة أن لمواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها دور محوري في نقل الحقيقة وحمل صوت أهل فلسطين للعالم أجمع، وقد أسهمت في جعل القضية الفلسطينية مرة أخرى تحت الضوء يُتحدث عنها في الردهات السياسية، ووصول صور معاناة أهل غزة لدول العالم جعلت شعوب الدول المختلفة تقف في وجه حكوماتها رفضاً لدعمها وتأييدها لهذا الكيان الوحشي. فإن كان لصمود أهل غزة دور مركزي في إحياء قضية الشعب الفلسطيني، فلمواقع التواصل الإجتماعي دور الجندي المجهول في نشر هذه المواقف من جديد.