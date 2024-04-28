شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة
28.04.2024 02:37 PM
رام الله - وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الأثنين الموافق 29/4/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
أجزاء من منطقة بيتونيا وتشمل عمارة الوفاق – مفرق الحتو , شركة المهدي للسيارات والمجاورين
إسكان عليان والمجاورين , سوبرماركت الشني – فرع بيتونيا والمجاورين , البنك العربي – فرع بيتونيا
كازية العطاري وعليان والمجاورين , الكلية العصرية وسوبرماركت بغداد والمجاورين
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.