شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

رام الله - وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الأثنين الموافق 29/4/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

أجزاء من منطقة بيتونيا وتشمل عمارة الوفاق – مفرق الحتو , شركة المهدي للسيارات والمجاورين

إسكان عليان والمجاورين , سوبرماركت الشني – فرع بيتونيا والمجاورين , البنك العربي – فرع بيتونيا

كازية العطاري وعليان والمجاورين , الكلية العصرية وسوبرماركت بغداد والمجاورين

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.