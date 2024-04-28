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وطن الأخبار فلسطيني

شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

28.04.2024 02:37 PM
شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

رام الله - وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر  يوم الأثنين  الموافق 29/4/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

أجزاء من منطقة بيتونيا وتشمل عمارة الوفاق – مفرق الحتو , شركة المهدي للسيارات والمجاورين

إسكان عليان والمجاورين , سوبرماركت الشني – فرع بيتونيا والمجاورين , البنك العربي – فرع بيتونيا

كازية العطاري وعليان والمجاورين , الكلية العصرية وسوبرماركت بغداد والمجاورين 

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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