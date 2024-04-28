بنك القدس وشركة أمان يطلقان خدمة الإيداع الذكي

رام الله - وطن: أعلن بنك القدس عن اطلاقه خدمة جديدة وذلك تعزيزاً لسلسلة خدماته الإلكترونية الفورية التي يقدمها البنك لعملائه قي قطاع الشركات، وهي خدمة الإيداع الذكي Smart Cash Deposit solution المعروفة اختصاراً ب "BeSAFE" ليكون بنك القدس أول بنك من فلسطين يُطبقها، وذلك بالتعاون مع الشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات (أمان).

تتيح هذه الخدمة للعملاء من الشركات والمؤسسات إيداع أموال ومبالغ نقدية كبيرة من داخل مكاتبهم وشركاتهم في حساباتهم البنكية بشكل فوري وآمن، وبمجرد أن يقبل الجهاز المزود من أمان النقد ، بحيث يتم إيداع قيمة الأموال المودعة في حساب العميل فوراً من خلال هذا الجهاز.

وتنهي خدمة الإيداع الذكي عبء نقل وتخزين وتأمين الأموال لدى الشركة أو المؤسسة المستفيدة من الخدمة، كما تساعد أجهزة الإيداع النقدي الذكية على تقليل المخاطر المرتبطة بتنفيذ العمليات المتعلقة بالنقد بالإضافة إلى إتاحة خدمة الإيداع على مدار الساعة وبشكل سلس جداً حتى خلال العطل والأعياد الرسمية، الأمر الذي يوفر أيضا الوقت لأصحاب الأعمال ويمنحهم فعالية أكثر.

وفي هذا السياق؛ قال محمد شاور الرئيس التنفيذي للبنك إن توفير بنك القدس لهذه الخدمة الأولى من نوعها في فلسطين باستخدام أجهزة الإيداع النقدي ما هي إلا مواصلة تعزيز وتوسيع نطاق خدماتنا وذلك تماشياً مع رحلتنا للابتـكار الرقمي، من خلال توفير حلول شاملة ومتكاملة للعملاء من أجل تقديم تجربة مصرفية متميزة وسهلة، وبين شاور أن هذه الخدمة متاحة ومصممة خصيصاً للعملاء في قطاع الشركات والمؤسسات، وذلك بهدف توفير السهولة والأمان في عمليات إيداع الأموال عن طريق أجهزة أمان النقد.

بالمقابل قال إيهاب الخالدي المدير العام لشركة أمان:" نؤمن في شركة أمان بأن الابتكار والتطوير يمثلان جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لتطوير خدمات القطاع المصرفي"، مؤكداً أن خدمة الإيداع الذكي تعكس التزام أمان بتقديم الحلول الابتكارية التي توفر الوقت والجهد لعملائها، وتعزز الأمان والفعالية في إدارة النقد للشركات والمؤسسات.

وأضاف الخالدي:" هذه الخطوة هي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا لتحقيق التميز والتطور المستمر في عالم الخدمات المصرفية".

يسعى بنك القدس إلى ترسيخ مكانته ضمن أبرز البنوك الداعمة للتقينات المالية وتعزيز إقبال العملاء واعتمادهم على التكنولوجيا المالية بحيث تُسهم هذه الخدمة التي يطلقها مع شركة أمان في تحقيق هذا المساعي.

ومن الجدير بالذكر، أن الشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة (أمان) هي شركة رائدة في مجال خدمات الأمان والنقل المالي في فلسطين، حيث تقدم خدماتها المتكاملة للقطاع المصرفي والشركات الكبرى بما يشمل إدارة الصرافات الآلية، ومعالجة وإدارة النقد، ونقل وحماية الأموال داخليًا وبين الدول، وخدمة الإيداع الذكي، وغيرها.