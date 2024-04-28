عباس: اجتياح رفح نكبة جديدة.. ولن نقبل تهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة

وطن: أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة التوصّل إلى "حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في دولة فلسطينية مستقلة من خلال مؤتمر دولي".

وجدّد عباس، في مداخلة قدّمها أمام الاجتماع الخاص لمنتدى الاقتصاد العالمي في العاصمة السعودية الرياض، المطالبة بوقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وإدخال المواد الغذائية والأساسية إلى المواطنين في كلّ أنحاء القطاع فوراً.

وقال عباس: "لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة خارج وطنهم، ولن نسمح بتكرار مأساتي 1948 و1967".

وحذر مجدداً من "هجوم إسرائيلي وشيك على مدينة رفح، التي يوجد فيها حالياً 2.2 مليون فلسطيني، وهو ما يعني نكبة جديدة ستحل على الشعب الفلسطيني".

"إسرائيل" تخطط لترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية

وطالب عباس بالضغط على "إسرائيل" لوقف اجتياح مدينة رفح، خاصة من قبل الولايات المتحدة الأميركية، "لأنها الدولة الوحيدة القادرة عن منعها من ارتكاب هذه الجريمة".

كما لفت إلى أنّ الوضع في غزة "مؤسف للغاية"، مذكّراً بأنّ "إسرائيل" قتلت أكثر من 34 ألف مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرحت 75 ألفاً، كما دمّرت 75% من المباني والمؤسسات والطرق والمساجد والجامعات في القطاع.

وأشار عباس إلى أن ما يجري في غزة "ينطبق بشكل أو بآخر على الضفة الغربية"، معرباً عن قلقه من أن تتجه "إسرائيل" بعد انتهاء عدوانها على غزة، لترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية.

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية أنّ "الأردن ومصر رفضتا بشكل قاطع ترحيل الفلسطينيين من بلادهم إلى أراضيهما"، وطالب دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين "بالقيام بذلك فوراً أسوة باعترافها بإسرائيل، وبعد ذلك يتم التفاوض مع إسرائيل على الحدود وغير ذلك".