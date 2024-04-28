حزب الله ينشر مشاهد من استهداف مقر قوة "غولاني" في مستوطنة المنارة بصواريخ "ألماس" حديثة

وطن: نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - مشاهد من عملية استهداف مقر القيادة، وتموضع قوات للكتيبة 51 التابعة للواء "غولاني" في جيش الاحتلال، وذلك في مستوطنة المنارة شمالي فلسطين المحتلة.

وأظهرت المشاهد استخدام المقاومة الإسلامية لصواريخ موجّهة منحنية من نوع "ألماس"، وهي صواريخ حديثة أدخلت إلى المعركة الحالية للمرة الأولى من قبل المقاومة، تعتمد على التوجيه التلفزيوني السلكي، وتنقّض على الهدف عبر هجوم علوي يسمح لها بتجوز الدفاعات والتحصينات واستهداف نقاط ضعف العدو.



وأمس، شنت المقاومة الإسلامية في لبنان هجوماً مركّباً بالمسيّرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجّهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة، وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وأصابته بشكل مباشر.

وأكدت المقاومة الإسلامية أنّ الهجوم جاء كردٍ على ‏اعتداءات الاحتلال التي استهدفت على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصاً بلدتي كفركلا وكفرشوبا.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ مجاهديها أعدّوا كميناً مركباً استهدفوا من خلاله قافلةً مؤلّلة تابعة لجيش الاحتلال، عند ‏الساعة الـ 23:10 من ليل الخميس، قرب ‏موقع رويسات العلم، في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.

وأوضحت المقاومة، في بيانها، أنّ مجاهديها استهدفوا القافلة التابعة لجيش الاحتلال بالصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية.

وأعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان، قبل ساعات، استهداف مستوطنة "ميرون" والمستوطنات المحيطة ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وذكر بيان المقاومة، أنّ هذا الاستهداف جاء رداً على اعتداءات الاحتلال، على القرى الجنوبية والمنازل المدنية خاصةً، بلدات القوزح ومركبا وصربين.

وكان نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، قد أكد أمس السبت، أنّ "مساندة الحزب لقطاع غزّة أدّت إلى إعاقة خطط حربية لإسرائيل في فلسطين ولبنان، حالياً ومستقبَلاً".