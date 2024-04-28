أصدقاء فلسطين الدولي “PIFA" يشيد بانتفاضة الطلبة في العالم

وطن: اصدر تحالف اصدقاء فلسطين الدولي PIFA بيانا اشاد فيه بانتفاضة الطلبة في العالم وخاصة في أمريكا تحت شعار متحدون من اجل العدالة في العالم لوقف الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و دعى البيان الطلبة و النقابات و الفعاليات في كل انحاء العالم للتحرك لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بدعم أمريكي لا محدود.

وقالت الدكتورة كفاح ردايدة رئيسة تحلف اصدقاء فلسطين الدولي ان التحالف الذي يضم ممثلين من كل دول العالم يدعو الطلاب لمواصلة العمل لدعم غزة و رفع الظلم عنها بشكل عاجل و دعم الشعب الفلسطيني في ابسط حقوقه حق تقرير المصير .

و أعربت ردايدة في بيان وصل لوطن نسخة عنه عن تضامنها الثابت مع الطلاب في جميع أنحاء العالم الذين يدعون إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين، إلى جانب سحب الاستثمارات الداعمة للاحتلال .

وذكر البيان أن العدوان المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والذي اتسم بالقصف الجوي والبحري والبري، إلى فرض ظروف قاسية على ابناء قطاع غزة من قتل المدنيين من أطفال و نساء وأطباء و صحفيين و متضامنين دوليين يتطلب وقفة عاجلة من الضمير العالمي و الذي ظهر جليا في حراك الطلاب و غيرهم في العالم .

وقالت ردايدة لقد مر 203 يوم متواصل ترتكب فيه اسرائيل مجازر و مستمرة في الإبادة الجماعية امام العالم دون اي اكتراث للقوانين او القرارات الدولية و الانسانية ، والتي يتم تنفيذها باستراتيجيات مختلفة وهي القصف المباشر وقتل المواطنين في غزة، والتهجير، والتجويع، والحرمان من أي نوع من الموارد.

وذكر البيان ان المواطنين بدؤا يفقدوا حياتهم بسبب الجوع و الأمراض و لا يزال هناك انعدام للأدوية و العلاج والكهرباء والمياه الصالحة للشرب وسبل العيش في العديد من المناطق و خاصة شمال غزة مما يؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفا، ولا سيما النساء والأطفال، وأولئك الذين هم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وسوء التغذية.



و نوه البيان إلى الأرقام المرعبة في عدد القتلى بسبب العدوان المستمر الذي تجاوز 34356 معظمهم من النساء والأطفال وأصيب أكثر من 77368 شخصا بجروح و تم الإبلاغ عن 8000 فرد في عداد المفقودين ويواجه حوالي 1.7 مليون شخص النزوح وسط ظروف محفوفة بالمخاطر.

واضاف البيان الحرب على غزة أدت إلى التدمير الإسرائيلي لقطاع التعليم في غزة حتى الآن إلى ما يلي:

- استشهاد أكثر من 6417 طالباً و296 كادراً تعليمياً .

- تعرضت 19 جامعة لتدمير كامل ولم يعد أي منها يعمل

- تم تدمير كامل لما يقرب 73% من المباني المدرسية (408 من أصل 563)تعرضت لقصف مباشرة بالطائرات و المدفعية من الهجمات الإسرائيلية، 29% منها مدارس تابعة للأونروا.

- حوالي 60% (320 من أصل 563) من المباني المدرسية كانت بمثابة ملاجئ للنازحين داخلياً - 65% منها دُمرت و الأخرى تضررت بشكل جزئي و معظمها خرج عن الخدمة .

وفي خضم هذه الأزمة، يشيد تحالف PIFA بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحركات الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدافع بقوة عن العدالة والسلام في فلسطين. إن تضامنكم الثابت ونشاطكم يحفزان الوعي العالمي والدعم للمحنة التي يعاني منها طلاب غزة والمدنيون على حد سواء.

و دعى التحالف كل الاحرار في العالم للتحرك و دعم حراك الطلبة لوقف جرائم الحرب و الابادة الجماعية في فلسطين ودعمهم في مطالبهم بالضغط لسحب الاستثمارات وكذلك دعوتهم ليأخذوا دور في اعادة بناء قطاع غزة لخلق امل ومستقبل بحياة افضل وان نبقى متحدون من أجل العدالة في كل انحاء العالم .