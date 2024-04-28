زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي للجامعة العربية الامريكية ومركز حسيب الصباغ للتميز في جنين

وطن: قامت رئيس قطاع التنمية الاقتصادية في المكتب التمثيلي للاتحاد الأوروبي في القدس السيدة صوفي اوتي والوفد المرافق لها، بزيارة الجامعة العربية الامريكية ومركز حسيب الصباغ للتميز في الجامعة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث كان باستقبالهم نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع وعضو مجلس إدارة حسيب الصباغ الاستاذ سامي عوض المدير العام للمركز المهندسة ميس عواد.

وضم الوفد الأوروبي كذلك مدير برامج الاستثمار وريادة الأعمال ميتيا جورجينبور، ومدير برنامج المرونة الاقتصادية والاقتصاد الأخضر جوني باسيل، ومستشار الاستثمار كريس زكنون.

في بداية اللقاء رحب الدكتور أبو صاع بالضيوف وقدم لهم نبذة عن الجامعة ونشأتها وفلسفتها والكليات والبرامج الاكاديمية التي تدرسها والتي يتم اختيارها ضمن خطة استراتيجية تراعي حاجة سوق العمل الفلسطيني من ناحية وتمتاز بندرتها ومواكبتها للتطورات العالمية من ناحية أخرى.

وتوجه الوفد الزائر الى مركز حسيب الصباغ للتميز، حيث قدمت المهندسة ميس عواد عرضا تفصيليا عن نشاطات وفعاليات المركز والخطة التشغيلية للمركز وتم مناقشة سبل التعاون المشتركة التي ستسهم في تمكين الشباب الفلسطيني وخاصة طلبة الجامعة العربية الامريكية التي من شأنها المساهمة في تطوير وتحديث واقع التعليم وتحقيق فرص أفضل للطلبة والخريجين في الحصول على وظائف من خلال ربط الجانب الاكاديمي والتدريبي بالاحتياجات التوظيفية في المؤسسات والشركات الفلسطينية والعالمية، وخاصة في مجالات التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الريادية الناشئة بالإضافة الى احتضان المشاريع الشبابية الريادية والابتكارية وتمكينها.

وبدورها قدمت السيدة صوفيا اوتي رئيس قطاع التنمية الاقتصادية في المكتب التمثيلي للاتحاد الأوروبي في القدس والوفد المرافق لها الشكر على حسن الاستقبال وعبروا عن سعادتهم بزيارة محافظة جنين بشكل عام والجامعة العربية الامريكية ومركز حسيب الصباغ للتميز في الجامعة بشكل خاص، مؤكدة على ضرورة واهمية التعاون بهدف تعزيز وتنمية واقع التعليم وتمكين الشباب رياديا وتكنولوجيا في فلسطين.