فريق من مسرح الجامعة العربية الأمريكية ممثلا عن دولة فلسطين يستعد لتقديم عرض مسرحي في تونس

وطن: يستعد فريق مسرح الجامعة العربية الأمريكية، الذي يمثل دولة فلسطين، لتقديم عرض مسرحي في المهرجان الدولي الجامعي للمنودراما في مدينة سيدي بوزيد بتونس، حمل عنوان "الغروب الأخير"، والذي أنتج خصيصا لعرضه في المهرجان الذي يحمل شعار "رسائل طلابية إلى غزة الأبية".

سيتم تقديم العرض يوم غد الإثنين 29 ابريل 2024 ضمن فعاليات المهرجان، يستعرض الظروف النفسية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في ظل حرب الإبادة.

ويروي العرض المسرحي قصة شابة فلسطينية قبل اندلاع الحرب، كانت تعيش تحت الحصار تحاول بناء عالم من الخيال للهروب من الواقع المرير، ومع وقوع العدوان على غزة، تتعمق معاناة الشابة وتصبح خيالاتها تقودها لتمني واقع الحصار السابق.

كما أن العرض يسلط الضوء على موضوع الإهمال لحياة الناس في ظل الحصار وتعميق آلامهم وإدخال الفلسطيني في واقع متراكم تتزايد به المعاناة، ويطرح تساؤلات حول الخيارات المتاحة للفلسطينيين.