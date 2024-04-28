مستوطنون يمنعون المواطنين من رعي مواشيهم في الأغوار الشمالية

وطن: منع مستوطنون، اليوم الأحد، رعاة الماشية في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية، من رعي مواشيهم في المراعي وبقايا المحاصيل البعلية بعد حصادها.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين بحماية الاحتلال، منعوا مربي الماشية في المنطقة من رعي مواشيهم في أراض كانت مزروعة بالمحاصيل البعلية، وذلك بعد حصادها.

ويستفيد مربو الماشية بالعادة في هذه الأيام، من بقايا المحاصيل البعلية خاصة التي تحصد في مثل هذا الوقت من العام، أو المحاصيل المروية بعد الانتهاء من قطافها.