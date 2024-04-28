الرؤيا أصبحت أوضح في حرب غزة

كتب فارس صقر: بعد دخول الإبادة الجماعية في غزة يومها الـــ 205، لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، فيما كشفت تلك الحرب زيف وبطلان المنظمات والمؤسسات الدولية التي تُنظّر بحقوق الإنسان من جهة، كما كشفت أيضاً الوجه الحقيقي لمن يطلق عليهم "المؤثرين" العالميين والعرب والفلسطينين أيضاً في عالم "السوشال ميديا".

لنذهب إلى تعريف من هو "المؤثر" ببساطة هو الشخص الذي يتابعه عدة ملايين أو عدة آلاف بحد أدنى 10 آلاف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم توثيق حساباتهم بـــ "الصح الأزرق"، أولئك "المؤثرون" يثق متابعيهم بتقييمهم للسلع أو الخدمات أو حتى كلامهم ومواضيعهم التي يتحدثون بها على حساباتهم في "السوشال ميديا"، كما يتم الإستعانة بهم من قبل شركات تسويق مقابل مدفوعات مادية أو هدايا تقدمها لهم.

في هذه الحرب المندلعة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، فقد العديد من المؤثرين والمشاهير وظائفهم وأعمالهم لمجرد إعلان تضامنهم مع القضية الفلسطينية وضحايا العدوان الإسرائيلي الذين تجاوز عددهم 100 ألف بين شهيد وجريح ومفقود -حتى الآن- أغلبهم من النساء والأطفال، وفي مقابل ذلك لم يتطرق بعض المؤثرين لتلك الحرب لأنهم مارسوا الرقابة الذاتية على أنفسهم، أو تم تهديدهم بفقدانهم لأعمالهم ووظائفهم.

ولكن أحرار العالم من "المؤثرين" لم يأبهوا لتلك التهديدات وفضّلوا استخدام حقهم في حريّة التعبير ووقوفهم لجانب الحق الإنساني أولاً، والحق الوطني للفلسطينين ثانياً، ومع الأسف أيضاً إن بعض "المؤثرين" الأجانب والعرب والفلسطينين وقفوا جانباً من تلك الإبادة الجماعية وكأن شيئاً لم يكن، وخسروا انسانيتهم مقابل مادي باعوا به أنفسهم.

في العالم الإفتراضي "السوشال ميديا"، انطلقت العديد من الحملات العالمية الداعية إلى مقاطعة شركات تجارية تدعم إسرائيل، بينما بقي المواطن العربي والفلسطيني خاصة في حيرة من جدوى الاستجابة لمثل هذه الدعوات وتأثيرها وما بينهما.

وهنالك دعوات انطلقت فلسطينياً وعربياً لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والداعمة لها، وإن حِدتّ تلك الدعوات دخلت في باب الولاء والخيانة للقضية الفلسطينية.

الحديث في هذا العالم واسع جداً، ولا نستطيع إيجاز ذلك في مقالة أو تقرير، ويحتاج منّا إلى كتاب أو رواية أو سلسة من الكتب، ولكن نستطيع الجزم بأن عالم "السوشال ميديا" صنعّ شخصيات لها دور فاعل في نشر المعلومة وجذب الجمهور لمضامين معينة.

وفي هذه الحرب الرؤيا أصبحت أوضح، فمعيار تأثيرك أو استمرارك في دائرة "المؤثرين" هو وقوفك لجانب القضية الفلسطينية في جميع حالاتها ودون الإلتفات لأي عقبات أو عقوبات ستوضع لك، وإلا ستسقط وطنياً، وستخسر الكثير أولها وآخرها إنسانيتك.

إن وضعت الحرب أوزارها ستفتح المجال لتقديم نوعية جديدة من "المؤثرين" الذين عملوا على إنتاج مضمون لا يهدف إلى التسلية والترفيه والتسويق فقط، ولكنهم عملوا على إشباع احتياجات الجماهير العالمية من المعرفة في القضية الفلسطينية وعدالتها، وذلك الذي حفز بعض سُكان الدول العالمية على تصاعد الحراك بها المطالب بوقف الحرب وإعطاء الفلسطينين حقوقهم العادلة.

وأخيراً في هذا العالم يوجد أناس لا نعرفهم لكنهم خدموا فلسطين كما ولو أنهم من أهل فلسطين فعلًا، كما ولو أن القصف استهدف غرفة آمنة في بيتهم، وكما ولو أن المُصاب مصابهم. شكرًا لكل حر وحرة، لكل أصيل وأصيلة، لكل إنسان حقيقي.