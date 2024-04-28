صور .. نازحون في رفح يبعثون رسائل شكر من خيامهم دعماً للطلاب في الجامعات الأمريكية

وطن: على خيام النازحين، كتب الفلسطيني تفكير حمد، مدير مخيم القدس للاجئين في منطقة الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبارات “شكر” للطلاب في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، الذين تجمعوا وأقاموا مخيمات تضامنا مع الفلسطينيين.

كذلك فعل النازح أبو يوسف حمد (43 عاما) الذي خطّ هو الآخر عبارات شكر للطلاب المتضامنين مع غزة.

ومن بين العبارات التي كتبها حمد: “شكرا طلابنا المتضامنين مع غزة، رسالتكم وصلت”، و”شكرا لجامعات أمريكا”.

وتمنى الفلسطيني من جميع الطلاب، الاستمرار في المظاهرات حتى تنتهي الحرب الإسرائيلية المدمرة المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.