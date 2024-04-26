إصابة بن غفير ونقله الى المستشفى جراء انقلاب مركبته

وطن: أصيب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن جفير بجروح متوسطة بحادث سير في مدينة اللد المحتلة.

وأفاد إعلام الاحتلال الاسرائيلي بإصابة ايتمار بن غفير بحادث سير خلال مغادرته مكان عملية الطعن في الرملة المحتلة، حيث تم نقله الى المستشفى.

وقال مكتب بن غفير "متابعة للتقرير عن إصابة إيتمار بن غفير، أيضا أصيبت ابنته وحارسه وسائقه في الحادث".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "سيارة الوزير إيتمار بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها"