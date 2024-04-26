اكتتاب عملة DOGEVERSE يُوشِك على الانتهاء بعد بيع نصف مخصّصاته، فهل ستكون هذه عملة الميم التالية التي تحقق نجاحاتٍ كبيرة؟

برزت عملة DOGEVERSE الخاصّة بمشروع Dogeverse كأكثر عملات الميم تميُّزاً خلال اكتتابها في شهر نيسان/أبريل، ولا تزال تحافظ على هذا اللقب حتى الآن في عام 2024؛ إذ نجَحَ اكتتابها بحصد إيراداتٍ سريعةٍ فاقت 9 ملايين دولار عبر موقعه الإلكتروني thedogeverse.com منذ انطلاقه في الثامن من نيسان/أبريل الجاري.

وبما أن هدَفها التمويليّ الأقصى يبلغ 17 مليون دولار، فهذا يعني أنّه تم بيع ما يتجاوز 50% من إجمالي عملات DOGEVERSE المخصّصة لعملية الاكتتاب، وتم تجاوز الهدف التمويليّ الأدنى البالغ 8.83 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولذلك، يبدو أن عملة الميم المبنية على عدة شبكات بلوكتشين تخط طريقها نحوَ النجاح.

اكتتاب عملة DOGEVERSE يوشك على الانتهاء قريباً

وفقاً لهذه الوتيرة، قد تنفد جميع العملات المخصّصة لاكتتاب عملة DOGERVERSE خلال عدة أسابيع، فعلى المهتمين اغتنام الفرصة وشراء العملة بسعرها البالغ 0.0003$ حالياً.



يُذكر أن مجتمعات العملات الرقمية احتفلت بيوم دوج (Doge Day) في 20 نيسان/أبريل، والذي يبدو أنه جذبَ موجةً جديدةً من المستثمرين المتفائلين نحوَ عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وسواها من عملات الميم، فقد ارتفعت عملة BONK على بلوكتشين سولانا بنسبة 40% خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تلت تنصيف بيتكوين.



وتتزايد الضجّة المحيطة بعملة DOGEVERSE خاصّةً بين خبراء الكريبتو البارزين على يوتيوب، فقد وصفت قناة 99Bitcoins -والتي تضمّ 707,000 مشتركٍ- العملة في مقطع فيديو حديثٍ بأنّها تمتلك القدرة على الارتفاع بنسبةٍ تصل إلى 100 ضعفٍ.

هل هي عملة الميم القادمة بقوّة؟

تتميّز DOGEVERSE بخصائصَ فريدةٍ تميّزها عن بقيّة العملات الرقميّة وحتى عملات الميم، ويُعزى جزءٌ كبيرٌ من شعبيّتها إلى كونها عملة ميمٍ أخرى مستوحاةً من الكلاب على غرار عملتي دوجكوين (DOGE) وشيبا إينو (SHIB) وغيرهما من كبريات العملات في هذا القطاع.

مع ذلك، تمتلك DOGEVERSE الإمكانات اللازمة للتفوّق على جميع منافسيها بفضل بنائها على عدّة شبكات بلوكتشين، فقد تم تصميم المشروع من أجل إطلاقه وتشغيله بشكلٍ متزامنٍ على 6 شبكات بلوكتشين هيَ: إيثيريوم (Ethereum) وسولانا (Solana) وبيس (Base) وبينانس الذكيّة (BNB Chain) وأفالانش (Avalanche) وبوليجون (Polygon). وتُعَد هذه الشبكات الأكبر والأكثر نشاطاً في قطاع الكريبتو، فهي تضمّ أكبرَ منصّات التداول اللامركزيّة وأكثرها استخداماَ بالإضافة إلى عددِ هائلٍ من المشاريع الأخرى، كما تتميّز هذه الشبكات بأنظمةٍ تقنيّةٍ متطوّرة للغاية تشمل التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وغيرها.



ونظراً لإطلاق DOGEVERSE على جميع شبكات البلوكتشين السابقة منذ البداية، فقد تصبح أفضل خيارٍ لتحويل القيمة عبر هذه الشبكات بكلّ سهولة، ويُضاف إلى ذلك كونُها عملة ميم مستوحاةً من الكلاب، وهي فئة عملاتٍ حققت أداءً ممتازاً في سوق الكريبتو. ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يخطط مشروع Dogeverse لإتاحة إمكانية رهن عملة DOGEVERSE أمام مالكيها لقاء تحقيق دخلٍ دون عناء على المدى الطويل. وبفضل العوامل السابقة، يمكن لـ DOGEVERSE أن تُصبح عملة الميم التالية التي يجب مراقبتها، بدليل النجاح الكبير الذي يحققه بيعها المُسبق.



ويمكن للمستثمرين شراء عملة DOGEVERSE مقابل 0.0003$ حالياً باستخدام عملتي إيثيريوم (ETH) وتيثر (USDT) ومجموعةٍ أخرى من العملات الرقميّة أو عن طريق البطاقات المصرفيّة.

استمرار الضجّة المحيطة بمشروع Dogeverse

توقّع خبير الكريبتو البارز TodayTrader -الذي يمتلك 11.5 ألف مشتركٍ على قناته على اليوتيوب- في مقطع فيديو حديثٍ أن تمتلك عملة الميم الجديدة العاملة على عدة شبكات بلوكتشين ما يؤهلها للارتفاع 1,000 ضعفٍ بعد الإطلاق. وتُعَد هذه التوقعات الإيجابيّة، إلى جانب الظروف المحيطة بـ Dogeverse، دافعاً قوياً للمستثمرين لشراء العملة في أقرب وقتٍ ممكنٍ والاستفادة من إمكاناتها الهائلة.



ولا ننسى التذكير بالمخاطر المُرتبطة بجميع أنواع الاستثمارات بما في ذلك العملات الرقميّة، مع التأكيد على أن عملات الميم تُعتبر أكثرَ خطورةً من فئات العملات الرقمية الأخرى، وننصحكم بإجراء أبحاثكم الخاصّة قبل الاستثمار في هذا النوع من العملات.



يمكنكم متابعة حساب مشروع Dogeverse على منصة X (تويتر سابقاً) أو قناته على تطبيق تيليجرام للاطلاع على أحدث تطوّراته وآخر إعلانات الفريق فور نشرها.



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