توقعات سعر بيتكوين مع محاولة الثيران إعادة اختبار مستوى 70,000$، فما هو هدفهم التالي؟

توقعات سعر بيتكوين

استقرَّ تداول عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حالياً حول مستوى 66,980$ على ارتفاع بنسبة 1% تقريباً، ويتركز اهتمام المتداولين حالياً على آفاق تحركاته وإمكانية بلوغه علامة 70,000$، حيث تشير التطوّرات الأخيرة لقطاع الكريبتو إلى تبدل المزاج العام إلى الإيجابية، خصوصاً بعد ورود استثماراتٍ بقيمة 59.7 مليون دولار إلى صناديق تداول بيتكوين الفوريّ في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) بعد فترةٍ شهدت خروج استثماراتٍ كبيرة.



ويستمرّ المشهد بالتطوّر مع نموّ استثمارات كبار اللاعبين المؤسساتيين، فمثلاً وصل عدد عملات بيتكوين الخاضعة لإدارة صندوق GBTC الخاص بشركة جرايسكيل (Grayscale) إلى 300,000 عملة BTC تقريباً، إضافةً إلى ظهور طلباتٍ لإطلاق صناديق ETFs جديدة خاصّةٍ بالعملة. وفي ظلّ هذه التطوّرات، تُصبح توقعات سعر بيتكوين أكثرَ أهميةً كونها تعكس تفاؤل المتعاملين بالقطاع والتطوّر المستمرّ لإستراتيجيات الاستثمار في الأصول الرقمية.

صناديق Bitcoin ETFs في الولايات المتحدة تتلقى استثماراتٍ جديدة، والسوق يُبدي علاماتٍ على تعافيه

في مثل هذا اليوم منذ ثلاثة عشر عاماً، تحدّث ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) للمرة الأخيرة عن بيتكوين. وبعد أسبوع من معاناتها خروجَ استثماراتٍ منها، شهدت صناديق التداول الفوريّ لبيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) مؤخراً تدفق استثماراتٍ كبيرة بلغت قيمتها 59.7 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، في دلالةٍ على انتعاشةٍ محتملةٍ للسوق.



https://twitter.com/WeLLiMeLbz10/status/1782807675723735459?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1782807675723735459%7Ctwgr%5Ef05bc4d46534db3dc046dc37e651cdaba77b3790%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fbitcoin-price-prediction-as-bulls-push-btc-higher-toward-70000-what-is-the-next-target.htm

في سياقٍ متصلٍ، بلغ عدد عملات بيتكوين في صندوق GBTC الخاصّ بشركة جرايسكيل تقريباً 300,000 عملة BTC، يُلاحقه صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)، واللذين يديران معاً 2.93% من معروض بيتكوين المتداول.

هنالك ستة صناديق Bitcoin Spot ETFs تُواصل شراء عملات BTC.

تدل الاستثمارات الواردة مؤخراً إلى هذه الصناديق على مدى اهتمام المستثمرين بها وجودة نهج إدارة أصولها.

يشهد المزاج العام للسوق تحوّلاً يمكنه رفع آفاقها السعرية.

محرّرو مقترح تطوير بيتكوين (BIP) الجدد يسعون إلى تحسين كفاءة عملية التطوير

تشهد بيتكوين حالياً تغييراتٍ كبيرةً في مقترح تحسين البلوكتشين الخاصة بها (Bitcoin Improvement Proposal) -المعروف اختصاراً باسم BIP- مع إضافة خمسة محرّرين جُددٍ والابتعاد عن نظام التحرير الفرديّ التقليديّ الذي ترأسه سابقاً لوك داشر (Luke Dashjr)، ويهدف هذا النهج الجديد إلى رفع كفاءة مراجعة ودمج المقترحات، ما قد يُسرّع خطى تطوير البلوكتشين.

https://twitter.com/WavemStudios/status/1782845971988467825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1782845971988467825%7Ctwgr%5Ef05bc4d46534db3dc046dc37e651cdaba77b3790%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fbitcoin-price-prediction-as-bulls-push-btc-higher-toward-70000-what-is-the-next-target.htm

ويركّز هذا التحديث على إضفاء طابع اللامركزية والمشاركة المجتمعيّة على البلوكتشين عبر سعيه لتحسين عملية صنع القرار واستعراض مختلف وجهات النظر بما يخص تطوير البروتوكول. وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات حول معايير قبول المقترحات، إلا أن هذا التغيير يُعَد تطوّراً محورياً في إطار حوكمة بيتكوين، وقد يغيّر ذلك وجهَ ابتكاراتها المستقبلية.

يهدف نظام تعدّد المحرّرين الجديد إلى تسريع عملية مراجعة المقترحات.

يسلط هذا التغيير الضوء على الالتزام باللامركزية وطرح وجهات النظر المجتمعية.

قد يؤثر هذا التحوّل بشكلٍ كبيرٍ على عمليات التطوير المستقبلية لبيتكوين.

ضمن مساعيها الطموحَة لتصبح مركزاً عالمياً للكريبتو: هونج كونج تُطلق صندوق Bitcoin ETF جديد

ستقوم هونج كونج بإطلاق صناديقَ متداولةٍ في البورصة (ETFs) لعملتي بيتكوين وإيثيريوم لترسيخ مكانتها كمركزٍ عالميّ للأصول الرقمية، وتهدف مُبادرتها -بقيادة كبار مديري الأصول في الصين- إلى منافسة الولايات المتحدة، التي سبَق وأطلقت صناديقَ مماثلةً تُدير أصولاً بقيمة 56 مليار دولار.



ويعتمد مدى نجاح ETFs الخاصّة بهونج كونج هذه بشكلٍ كبيرٍ على الطلب في السوق المحلية، ويُواجه منافسةً شديدةً من قِبَل أكبر الصناديق الأمريكية التابعة لشركاتٍ راسخةٍ -كشركتي بلاك روك وفيديليتي (Fidelity).



https://twitter.com/business/status/1782882720286220407?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1782882720286220407%7Ctwgr%5Ef05bc4d46534db3dc046dc37e651cdaba77b3790%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fbitcoin-price-prediction-as-bulls-push-btc-higher-toward-70000-what-is-the-next-target.htm

وعلى العكس من الصناديق الأمريكية التي تعتمد نموذج التسوية النقدية، فإن صناديق هونج كونج سوف تعتمد نموذج التسوية بالمثل (استخدام الأصل المُضمّن فيها) بهدف رفع كفاءتها.



وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع زيادة شعبية بيتكوين عالمياً، وقد تتسبّب بإحداث تغييراتٍ جوهريةٍ في مستقبلها، إلا أن التحديات التنظيميّة والحظر الذي فرضته الصين على العملات الرقمية تشكلان عقباتٍ كبرى.

إطلاق هونج كونج صناديق ETFs لعملتي بيتكوين وإيثيريوم بغرض اختبار طموحاتها بأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية.

تتضمّن إستراتيجية الصناديق آلية التسوية بالمثل لتحسين الكفاءة، بخلاف نظيرتها الأمريكية.

ما تزال التحديات التنظيمية والعقبات المتعلقة بالسوق قائمةً، ما سيكون له تداعياته على قطاع الكريبتو.

صندوق Bitcoin ETF من فيديليتي يجتذب استثماراتٍ ضخمة بقيمة 40 مليون دولار وسط إشاراتٍ متباينة

شهد صندوق بيتكوين المتداول في البورصة (Bitcoin ETF) التابع لشركة فيديليتي مؤخراً ورود استثماراتٍ ضخمةٍ بقيمة 40 مليون دولار من شركتي الاستشارة المالية Legacy Wealth Management وUnited Capital Management of Kansas وهو ما يمثل أكبرَ استثماراته، ما يسلط الضوء على زيادة ثقة المؤسسات المالية التقليدية في القطاع، حيث تشكل عملة بيتكوين حالياً نسبة 6% و5% من أصول الحقيبة الاستثمارية الخاصّة بكلا الشركتين على التوالي.



https://twitter.com/_TOBTC/status/1782834570552893593?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1782834570552893593%7Ctwgr%5Ef05bc4d46534db3dc046dc37e651cdaba77b3790%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fbitcoin-price-prediction-as-bulls-push-btc-higher-toward-70000-what-is-the-next-target.htm

لكنْ ورغم هذا الاستثمار المؤسساتيّ الكبير في هذه الصناديق، لا تزال مشاركة صغار المستثمرين فيها محدودةً للغاية؛ ويحتلّ صندوق شركة فيديليتي -الذي يمتلك عملات BTC بقيمةٍ تتجاوز 10 مليار دولار- المرتبة الثانية، إلا أنه يمرّ حالياً بفترة تباطؤ طلب عليه، بدليل خروج استثماراتٍ منه مؤخراً، ما يسلط الضوء على تضارب الإشارات في السوق فيما يتعلق بالمشاركة المؤسساتية والاعتماد العام لصناديق Bitcoin ETFs.

استثماراتٌ ضخمةٌ بقيمة 40 مليون دولار تتدفق إلى صندوق Bitcoin ETF التابع لشركة فيديليتي من شركات استشارة ماليةٍ كبرى.

صندوق شركة فيديليتي يحظى باهتمام مؤسساتيّ كبير، لكنّ مشاركة العامة لا تزال محدودة.

يشهد السوق حالياً تباطؤاً في الطلب على منتجات Bitcoin ETFs الاستثمارية رغم ورود استثماراتٍ كبيرة.

توقعات سعر بيتكوين (BTC)

في تحليلنا الفنيّ لسعر زوج BTC/USD لهذا اليوم، يستقرّ السعر حالياً عند 66,980$ على ارتفاع طفيفٍ تقارب نسبته 1%، وتقع النقطة المحوريّة لتحركاته عند 65,825$ موفرةً لمحةً حول وجهته المحتملة في المدى المنظور، بينما تتموضَع مستويات المقاومة الأقرب عند 67,687$ يليه 69,232$ ثم 71,068$.

مخطط بيانيّ لسعر زوج BTC/USD - توقعات سعر بيتكوين

يتواجد مستوى الدعم الأقرب عند مستوى 63,654$ يليه مستويان إضافيان عند 61,387$ و59,746$ على التوالي يمكنهما توفير الدعم، ويقع مؤشر متوسط الحركة لمدة 50 يوماً (EMA-50) عند 65,409$، ما يوفر المزيد من الوضوح للتحرّكات السعرية الوشيكة. فرغم التقلبات السعرية، تدلّ المؤشرات الفنية على إمكانية ارتفاع السعر في حال محافظته على موقعه فوق النقطة المحورية عند 65,825$، إلا أن استقراره أدناها قد يعني اتخاذ السعر لمنحى هابطٍ ملحوظ.

كسب مكافآت كريبتو من خلال المشاركة باكتتاب عملة 99Bitcoins

تعمل منصة 99Bitcoins -الرائدة في قطاع التعلم الرقميّ- على إحداث ثورة في مجال تعلم أصول الكريبتو عبر آلية التعلم من أجل الكسب (Learn-to-Earn)، حيث تقوم بمنح مستخدمي منصّتها مكافآتٍ من عملتها الأساسية 99BTC لقاء تفاعلهم مع مواردها التعليمية؛ وبالتالي يكسب المشاركون معرفةً وأموالاً في ذات الوقت، ليحقق اكتتاب عملة 99BTC -الجاري حالياً- ضجّةً كبيرةً، حيث يوفر إمكانية شراء عملته بسعرٍ مخفّض لأوائل مستثمريه.

اكتتاب عملة 99BTC يفتح أبواب تحقيق مكاسبَ كبيرة أمام أوائل المستثمرين

يُعَد اكتتاب عملة 99BTC فرصةً رائعةً لأوائل المستثمرين الراغبين بشرائها بسعرٍ مخفض، إذ يُعظّم المكاسبَ المستقبلية المحتملة التي سترافق نموّ وتطوّر نظامه التقني.



https://twitter.com/99BitcoinsHQ/status/1782771517614354720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1782771517614354720%7Ctwgr%5Ef05bc4d46534db3dc046dc37e651cdaba77b3790%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fbitcoin-price-prediction-as-bulls-push-btc-higher-toward-70000-what-is-the-next-target.htm

ولا تقتصر استخدامات العملة على منح المكافآت منها وحسب، وإنما توفر أيضاً إمكانية الوصول إلى محتوى إضافيّ ومزايا مجتمعيةٍ حصريّة.

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جمع اكتتاب عملة 99BTC حتى الآن 747,011.19$ من حصيلة مرحلته الحالية المستهدفة البالغة 1,468,656$، ولم يتبقَّ سوى 5 أيام و21 ساعةً و50 دقيقةً وبضع ثوان على الزيادة التالية في السعر. لذا، يجدر بكم التحرّك فوراً لشراء عملة 99BTC بسعرها المخفض البالغ 0.00102$، وسيمكنكم الاستثمار اليوم والاستفادة من إمكانية الرهن الفوريّ لعملاتكم المشتراة.



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إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية هيَ فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.