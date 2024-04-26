إطلاق عملة Slothana خلال أقلّ من أسبوع بعد جمعها 10 مليون دولار، هل ستكون عملة الميم التالية على بلوكتشين سولانا التي سيتم إدراجها في منصات التداول الكبرى؟

عاد الهوس بعملات الميم إلى عالم الكريبتو مجدّداً. وفي قلب هذا الجنون الاستثماريّ يقع مشروع Slothana (ذات الرمز SLOTH)، حيث يستعدّ المشروع بفارغ الصبر لإطلاق عملته بعد أن جمع اكتتابه 10 مليون دولار من المستثمرين.



عملة الميم الجديدة Slothana تثير الهوس على بلوكتشين سولانا

على من لم يسمع بعد عن Slothana الاستعداد، إذ سنصادف عملة الميم الجديدة هذه القائمة على بلوكتشين سولانا في كلّ مكان.

واجتاح المشروع الذي يستوحي فكرته من الميم الشهير لحيوان كسلانٍ يعمل في مكتب، مجتمعات الكريبتو على وسائل التواصل الاجتماعيّ. وقد حصل المشروع بالفعل على أكثر من 23,000 متابع على تويتر خلال أقلّ من شهر مع زيادة التكهنات بشأن ارتفاع Slothana بشكلٍ كبير.

جديرٌ بالذكر أنّ هذا الهوس اشتدَّ أكثرَ خلال اكتتاب Slothana.

ويختلف الاستثمار في SLOTH عن عملية الشراء التقليدية، حيث يمكن للمستثمرين إرسال عملات سولانا (SOL) إلى عنوان محفظةٍ محدّدٍ لشراء عملات SLOTH. ويبدو أن طريقة الشراء السلِسَة هذه قد جذبت الكثيرين، فقد تدفّق ما قيمته أكثرُ من 10 مليون دولار من عملات SOL إلى المشروع من المشترين الراغبين في الانضمام مبكراً.



وبفضل هذا التمويل الضخم، يقوم فريق Slothana بوضع اللمسات الأخيرة على العملة تمهيداً لإدراجها في منصات التداول اللامركزية (DEX) الأسبوع القادم. وبالرغم من أنه لم يتمّ الإعلان عن منصةٍ محدّدةٍ بعد، إلا أن مستثمري عملة الميم سيتابعون الكشف عنها باهتمام.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق قدّم "فرصةً أخيرةً" لشراء SLOTH قبل الإدراج. وعليه، فقد تزاحم المستثمرون للحصول على العملة، على أمل ارتفاع سعرها بمجرّد وصولها إلى السوق المفتوحة.

عملة SLOTH تحظى بدعم المؤثرين قبل إدراجها في منصات التداول اللامركزية (DEX)

يبدو حصول المشروع على تقدير بعض أكبر الأسماء والمنصّات في عالم الكريبتو أمراً ليس بالغريب نظراً لارتفاع الضجّة المحيطة بسولانا إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.



ويحتل مشروع Slothana حالياً المرتبة الثانية في موقع ICOBench الرائد في تصنيف العملات الرقمية، متفوّقاً على المئات من عمليات الإطلاق واكتتابات العملات القادمة.



وقد أشاد عددٌ من المؤثرين على منصة يوتيوب مثل كلاي برو (ClayBro) وأوستن هيلتون (Austin Hilton) بالمشروع على قنواتهم.

غير أن الأهمَّ من ذلك، هو حصول Slothana على مكانٍ في قائمة "أفضل 5 عملات ميم للشراء الآن" التي أعدّها فريق 99Bitcoins. ولتوضيح أهميّة ذلك، يُعتبر 99Bitcoins واحداً من أفضل مواقع التعليم في مجال العملات الرقمية، لذا فإن حصول Slothana على انتباههم يعكس الإمكانات التي يرَونَها في العملة.



ويُعتبر هذا الدعم الكبير من الروّاد الموثوقين في القطاع علامةً واضحةً على أن عملة الميم المرحَة هذه -المُستوحاة من حيوان الكسلان- قد لفتت فعلياً انتباه محبي تداول العملات عالية المخاطر (degen).

هل يمكن أن يتم إدراج Slothana في بينانس (Binance) بعد ذلك؟

مع كلّ هذا الضجيج المحيط بإدراج Slothana الوشيك في منصات تداولٍ لامركزيةٍ (DEX)، يتساءل بعض المستثمرين عمّا إذا كان بإمكان العملة الوصول إلى مرحلةٍ أكبرَ في نهاية المطاف، مثل الإدراج في منصة بينانس (Binance) على سبيل المثال.



وفيما قد يبدو هذا التوقّع غريباً لمشروع يعتمد على مزحةٍ في جوهره، إلا أن التاريخ الحديث قد أظهر أن عملات الميم يمكنها فعلياً تأمين إدراجاتٍ في منصات تداولٍ مركزيةٍ (CEX) كبرى.



فانظروا إلى Book Of Memes (ذات الرمز BOME)، وهي عملة ميم أخرى قائمةٌ على بلوكتشين سولانا، لا تمتلك أيّ استخداماتٍ وظيفيةٍ سوى تصميمها المُستوحى من الضفدع.

مع ذلك، تمكنت BOME من الحصول على الإدراج في بينانس منتصفَ آذار/مارس بعد أن ارتفع سعرُها بشكلٍ كبير، حيث سَعت المنصة للاستفادة من الهوس المحيط بالعملة.



لذلك، إذا أثارَ إدراجها الأولي في منصة التداول اللامركزية الأسبوع القادم اتجاهاً صاعداً، فقد تسعى بينانس (أو أيّ منصة تداولٍ رائدة أخرى) لإدراج هذا الأصل؛ رغمَ أن Slothana بدأت كمزحةٍ تسخر من العمل في وظيفةٍ روتينيةٍ تستمرّ من الـ 9 صباحاً حتى 5 مساءً.



>>> لزيارة اكتتاب Slothana اضغط هنا <<<