استطلاع: 63% يؤيدون استقالة قيادة جيش الاحتلال

وطن: أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أن أغلبية مؤلفة من 63% من "الإسرائيليين" يعتقدون أنه بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، أهارون حاليفا، من منصبه بسبب إخفاق 7 أكتوبر، حان الوقت كي تستقيل بقية قيادة الجيش "الإسرائيلي" وأن تتحمل مسؤولية عن الإخفاق الأمني.



وقال 18% إنه لا يؤيدون استقالات كهذه، فيما أفاد 19% بأنه ليس لديهم موقف حيال هذه المسألة. وتبين من الاستطلاع أن لا فرق بين مواقف المستطلعين من ناخبي الأحزاب "الإسرائيلية".

وتوقع 39% من المستطلعين أن يشن جيش الاحتلال عملية عسكرية كبيرة في لبنان، بادعاء أنها ستسمح بعودة سكان البلدات المحتلة الحدودية بالعودة إلى بيوتهم، فيما لم يتوقع ذلك 36%.

وقال 61% من ناخبي أحزاب اليمين أنهم يتوقعون عملية عسكرية واسعة في لبنان، بينما لا يتوقع 47% من ناخبي أحزاب الوسط – يسار عملية عسكرية كهذه، و34% يتوقعونها.

ووفقا للاستطلاع، تراجعت شعبية كتلة "المعسكر الوطني"، بقيادة بيني غانتس، وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن ستحصل على 29 مقعدا، مقابل 31 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي. وحافظ حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على عدد المقاعد التي حصل عليها الأسبوع الماضي، وهي 21 مقعدا.