مستوطنون يقتحمون منطقة الكرمل الأثرية في يطا

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، منطقة الكرمل الأثرية في بلدة يطا، جنوب الخليل، وسط حماية من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت كل المداخل المؤدية إلى منطقة الكرمل الأثرية، واعتلت أسطح منازل المواطنين لتأمين اقتحام المستوطنين لأداء طقوس تلمودية في المنطقة.

وتحتوي منطقة الكرمل، على بركة مياه أثرية استخدمت لجمع مياه الأمطار المنحدرة من الجبال لري المزروعات وسقاية الماشية، وأقامت فيها بلدية يطا متنزها للمواطنين.