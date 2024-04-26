الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية حوسان لليوم الثاني على التوالي

وطن: واصلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، إغلاق مدخل قرية حوسان غرب بيت لحم، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق منطقتي "الشرفا" و"المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، على الشارع الرئيس، مع إغلاقها للمحلات التجارية كافة في المنطقة ومنع تنقل المواطنين.

وأضافت المصادر أن المواطنين يضطرون إلى سلك طريق ترابي وعر من أجل الوصول إلى منازلهم في القرية أو إلى بلدة نحالين وقرية وادي فوكين .

