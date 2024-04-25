8 شهداء إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب غزة

وطن: استشهد ما لا يقل عن 8 مواطنين، مساء اليوم الخميس، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال قد قصف من طائرة مسيرة عربة يجرها حصان، قرب المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن، وإصابة اثنين آخرين، فيما شن الطيران الحربي غارة على منزل في المنطقة ذاتها.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثمان الشهيد رضوان أحمد سليمان أبو حسنين (44 عاما) من تحت أنقاض منزل عائلته، بعد أن قصفه جيش الاحتلال أمس في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع، كما انتشلت أيضا جثمان الشهيدة الطفلة آسيا منير غنام، من تحت أنقاض منزل عائلة الكردي داخل حي الجنينة في رفح، بعد شهر من استهداف الاحتلال له، والذي أسفر عن استشهاد 11 مواطنا.

وفي السياق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على شمال النصيرات، ونسف مبانٍ سكنية في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.