الاعلام العبري: مفاوضات صفقة التبادل مرنه وتستند على رد حماس

وطن: قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك صفقة انتقالية للإفراج عن عشرات من الأسرى الإسرائيليين استنادا للرد الذي سلمته حماس للاحتلال قبل أسبوعين.

وأوضحت القناة خلال نشرتها المسائية مساء اليوم الخميس بعض المبادئ الأساسية التي سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشرها منها مطالبة الاحتلال بالإفراج عن عشرات من الأسرى من بينهم النساء والمجندات.

وحول تفاصيل الصفقة الجديدة التي سيبحثها الوفد الإسرائيلي المفاوض مع الوفد المصري غدًا أوضحت القناة 13 بأنها ستشمل الإفراج عن 20 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والرجال فوق 50 عامًا والأسرى في حالة صحية خطيرة، ووقف إطلاق النار لعدة أسابيع.

وطالب الاحتلال بوقف إطلاق نار يستمر لعدة أسابيع فقط وقد أبدى مرونة كبيرة بشأن مطلب حماس الانسحاب من ممر نتساريم وهو ما كانت إسرائيل ترفضه.

كما أن الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد سيكون بشكل يعتمد على أسس يتم الاتفاق عليها وعودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.