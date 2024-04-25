البنك الإسلامي الفلسطيني ووزارة العدل يبحثان التعاون المشترك

وطن: استقبل معالي وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم وفداً من البنك الإسلامي الفلسطيني ضم رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري والمدير العام د. عماد السعدي ومساعد المدير العام للتخطيط والتطوير عاصم المصري ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان.

ورحب معالي الوزير بالوفد الضيف مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات التي تربط القطاعين العام والخاص وبما يسهم في تطوير قطاع العدالة في فلسطين.

وفي بداية اللقاء قدم المصري التهنئة للمستشار الزعيم بمناسبة تسلمه مهام منصبه معبراً عن ثقته بأن وجوده في هذا الموقع سيشكل إضافة مميزة لوزارة العدل ويسهم في تطوير أعمالها والارتقاء بجهودها على شتى الأصعدة.

وأكد المصري على أن تعزيز سيادة القانون والارتقاء بقطاع العدالة هما ضرورة أساسية للحفاظ على الدورة الاقتصادية ومواجهة التحديات المختلفة، موضحاً أن البنك الإسلامي الفلسطيني يحرص على تعزيز علاقاته مع مختلف الجهات والقطاعات خاصةً القطاع الحكومي وبما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات المختلفة التي يجري تقديمها للمواطنين.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.