القيادي في حركة حماس خليل الحية: المفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وتعنت الاحتلال يُعيق تقدمها

وطن: قال القيادي في حركة حماس خليل الحية إننا نخوض مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإبرام صفقة تبادل جادة وحقيقية كما أننا نرحب بالتصريحات الأمريكية عن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق نار ونحن ننتظر الرد على موقفنا من الاحتلال والوسطاء.

وأضاف بأن التصريحات الأمريكية جاءت قبل تسلم الحركة أي رد على موقفنا من "إسرائيل" أو الوسطاء ولا نريد الاحتفاظ بما لدينا من الأسرى وجادون في الإفراج عنهم ضمن توافق ومفاوضات جادة، والسبب الوحيد لعدم تقدم المفاوضات هو التعنت الإسرائيلي.



وأكد على أن العائق الحقيقي للتوصل لصفقة تبادل هو عدم قبول الاحتلال وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة ورفض مقترحا لمبادلة مجندة إسرائيلية بـ50 من أسرانا بينهم 30 من ذوي الأحكام المؤبدة.

وفي سياق متصل قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إننا نرفض إطلاق سراح الأسرى دون التزام الاحتلال بالانسحاب من غزة والإفراج عن أسرانا ولم يصلنا حتى الآن أي مبادرة جديدة تتعلق بوقف إطلاق النار وصفقة التبادل

وشدد على أنه لن يكون هناك تنازل حول جزئية الانسحاب الشامل وعودة النازحين إلى الشمال وإعادة الإعمار ونوه إلى أن الحركة متوافقة بشأن هدنة تمتد لخمس سنوات أو أكثر مقابل الانسحاب من كافة أراضي 67.