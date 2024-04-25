زينب الغنيمي تكتب لــوطن من غزة: ما المساعدات الإنسانية إلا مزايدة سياسية وتجارة على حساب قوت الشعب الفلسطيني

بعد انقضاء ستة شهور ونصف من العدوان الصهيوني، وتفشّي المجاعة في مدينة غزة وشمالها، ومرور أكثر من شهرين على الضجيج العالي لتصريحات قادة الدول الاستعمارية حول ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق، وصلني أخيرًا من لجنة الحي كيلو واحد من الطحين تحت بند المساعدات الإنسانية.

كما وصل إلى قريبتي أربعة كيلوات رغم أن عدد أفراد عائلتها سبعة أشخاص، وكان قد وصلهم سابقًا ثلاثة كيلواتٍ ولترٌ من زيت القلي وثلاثُ علب صلصة طماطم ونصف كيلو من التمر. وقد تلقى البعض كذلك، وبعد انتهاء شهر رمضان، معلّبات الوجبات المطبوخة (اليخنة) مثل الفاصوليا، الحمص، البازيلا، اللحم بقري، والشوربة. وبالنسبة لمصدر الصنع، فإمّا تركي أو مصري. وقد تواصلت مجدّدًا مع لجنة الحي فقالوا أنه توجد خمسة كيلوات إضافية من الطحين لنا، ولا شيء آخر حتى الآن.

اللافت للانتباه أنّ حكومة الحرب الصهيونية سمحت منذ أسبوعين بدخول شاحنات المساعدات إلى مدينة غزة أو إلى شمالها مباشرةً من نقطة عبورٍ جديدة قريبة من معبر إيرز -بيت حانون- سواء الطحين أو المواد المُعلّبة الأخرى، حيث قامت وكالة غوث اللاجئين بوضع الطحين في مخازنها. ثم ومنذ يومين وُزّع الطحين على عددٍ من المخابز التي بدأت تعمل مجددًا، وأصبح الخبز يُباغ بسعر ما قبل العدوان، وبالتالي هبط ثمن كيلو الطحين الواحد من مائة شيكل (26.5 دولار) إلى ثلاثة شواكل (0.78$)، وفي اليوم التالي أصبح الكيلو باثنين من الشواكل (0.52$).

أمّا البند الذي ليس ضمن المساعدات الإنسانية، فهو دخول شاحنات الخضروات والفواكه والمُعلّبات واللحوم المُجمّدة والبيض والبقوليّات الجافّة لصالح عددٍ من التجار، بحيث امتلأت الأسواق بالبضائع التي نزلت أسعارها خلال أربعة أيام بشكلٍ دراماتيكي. على سبيل المثال: الطماطم وباقي الخضار، والأرز والسكر وغيرها والتي كان سعر الكيلو الوحد لكُلٍّ منه قد وصل إلى مائةٍ وعشرين شيكلا (حوالي 31.5 دولارًا)، ليصبح الآن السعر ما بين سبعة شواكل (1.83$) إلى عشرة أو خمسة عشر شيكلًا (2.6$ إلى 3.93$). أمّا بيضة الدجاج الواحدة والتي وصل سعرها منذ أسابيع إلى سبعة عشر شيكلًا أصبحت بشيكل واحد (0.26$)، والسعر قابلٌ للمزيد من الهبوط.

والسؤال هنا، هل ما يجري حاليًا يتوافق مع ما حدث منذ أكثر من شهرين؟ عندما ارتكبت تلك الحكومة النيو-نازية مذبحة الطحين الشهيرة التي راح ضحيتها ما يزيد على مائة شهيد ومئات الجرحى، وحتى ما فعلته قبلها وبعدها من قتلٍ عشرات الأشخاص على دوّار الكويت ودوّار النابلسي حيث نقاط عبور شاحنات طحين المساعدات والمُعلّبات، إضافةً إلى قتل عددٍ كبير من أعضاء لجان توزيع المساعدات في أكثر من منطقة.

لسنا واهمين لنُصدّق أنّ الرحمة استيقظت في قلوب قادة العدوّ الذين دمّروا قطاع غزة، وارتكبوا أبشع أشكال جرائم الإبادة الجماعية ضدّ شعبنا، ومارسوا التعذيب والتنكيل بحقّ المرضى والأسرى، حيث تناقلت الناس أخبارًا مُفزعة عن معاملة الأسرى داخل سجون العدو الفاشي.

لا شكّ أيضًا في أنّ تغيير خطط حكومة الحرب بالتراجع عن استخدام سلاح التجويع ليس استجابةً لمطلب الدول الداعمة لها بشأن زيادة إدخال المساعدات الإنسانية.

من الواضح أنّ هذا التغيير المفاجئ له بعدٌ آخر من الناحية التكتيكية، أولًا لجهة كسب الوقت باستمرار المراوغة في المفاوضات كي لا يجري الوصول إلى أيّ اتفاقٍ لإنهاء هذا العدوان، لأنّ نتنياهو وأعضاء حكومته من اليمين المتطرّف يرغبون بإلقاء قنبلة نووية على غزة، ويطالبون بإصدار حكم الإعدام على الأسرى، وفي هذا السياق يمكن قراءة خطوة السماح بدخول شاحنات المساعدات على أنّها من قبيل ذرّ الرماد في العيون. من جهةٍ ثانية، فإنّ إدخال الكمّ الأكبر من البضائع لصالح التجّار مفيدٌ لحكومة الاحتلال حيث تجني ريع الضرائب المفروضة عليهم.

ومن جهةٍ ثالثة، وهي الأهم وتظهر الهدف الرئيسي من وراء هذا التغيير: إشاعة الاعتقاد بين الناس بأنّ الأوضاع بدأت تتحسّن وأنّ العمليات العسكرية قد خفّت حدّتها، ممّا يُشجّع المواطنين والمواطنات على الحركة والتنقّل سواء في السوق أو أمام طابور المخابز مما يُسهّل عملية الرّصد والمراقبة للوصول للمزيد من الأشخاص المطلوبين للعدو. فما يحدث على أرض الواقع من زيادةٍ فعلية للغارات على البيوت والمواقع التي يُشتبه أنّ فيها أشخاصًا مطلوبين يؤكّد هذه المنهجيّة.

أمّا نحن، فبرغم سرورنا بأنّ حدّة الحصار الغذائي قد خفّت، وبات بإمكان جميع الناس الحصول على ما يرغبون بشرائه، وأنّ أزمة توفير الاحتياجات الأساسية للناس قد تراجعت، خصوصًا مع بدء المخابز بالعمل مُجدّدًا، لكن في نفس الوقت يبقى الحذر علينا واجبًا، كي لا يُداهمنا العدوّ بالمزيد من جرائم القتل والترويع عبر اختراق حاجز الصوت بالطائرات.

فنحن بالفعل نعيش يوميًا تحت وابل القصف العشوائي والمُوجّه أيضًا، ومازلنا في حالة الانتظار المُمل، وفي حالة من الخوف والذعر، وكذلك في حالة من الاستفزاز والقهر بسبب تحويل قضية العدوان الصهيوني الفاشي إلى قضية مساعدات إنسانية وتجاهل حقيقة جرائم الإبادة الجماعية وآلام عشرات الألوف من الجرحى والذين أصبح ما يزيد عن ثُلثهم من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، عدا عن تجاهل عشرات الألوف من الشهيدات والشهداء وما ترك موتهم من آثارٍ مرعبة على عوائلهم.

إن من يستمرّ في ترديد مقولة أنّ حلّ المشكلة في قطاع غزة هو توفير المساعدات الإنسانية ليس نزيهًا بل هو شريكٌ حقيقي في الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقّ شعبنا.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار