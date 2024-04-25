بنسبة نجاح كاملة: طلبة الاختصاص في كلية طب الأسنان-جامعة القدس يجتازون امتحان البورد الفلسطيني

وطن: نجح الأطباء المقيمون على برامج الاختصاص الثلاثة في كلية طب الأسنان في جامعة القدس: اختصاص التركيبات السنية، اختصاص تقويم الأسنان، اختصاص المعالجة اللبية، في امتحان الجزء الأول من البورد الفلسطيني بنسبة 100%.

هذا وتقدم للامتحان 12 طبيبًا مقيمًا في جامعة القدس نجحوا جميعًا، ويأتي هذا الإنجاز والتميز للمركز التدريبي التخصصي لجامعة القدس بعد سنتين من اعتماد هذه البرامج التخصصية الثلاثة من المجلس الطبي الفلسطيني، وما يعكسه استحداث واعتماد هذه البرامج من توسيع لمظلة الخدمات الطبية المجتمعية المجانية ونوعيتها، واتاحة الفرصة للتعليم التخصصي بأعلى درجات الجودة والكفاءة داخل الوطن، وتحديدًا في جامعة القدس.

وأشار عميد كلية طب الأسنان في جامعة القدس أ.د. محمد أبو يونس إلى التزام الكلية الكامل بتحقيق رسالة الجامعة العلمية والمهنية والمجتمعية، من خلال تطوير واعتماد برامج دراسات عليا حديثة، وتخصصات طبية تنعكس إيجابًا وبشكل واضح على رفع مستوى وكفاءة التعليم الطبي والسريري في كلية طب الأسنان.

وتابع "تضاف هذه البرامج المستحدثة إلى تميز البرنامج الأكاديمي والسريري في الكلية، التي تأسست عام 2000 كأول كلية طب أسنان فلسطينية يتميز خريجوها بأعلى درجات المهنية والكفاءة داخل الوطن وخارجه".