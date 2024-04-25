وفد مصري يصل إلى "تل أبيب" الجمعة لبحث ملف المفاوضات

وطن: يصل وفد مصري إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة "تل أبيب"، يوم غد، الجمعة، وذلك في لمواصلة المحادثات حول المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين حكومة الاحتلال وحركة حماس، بحسب ما أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس.



ولفت التقرير إلى أن زيارة الوفد المصري تأتي في أعقاب زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، أمس الأربعاء، إلى القاهرة، لبحث ملف المفاوضات وكذلك العملية العسكرية "الإسرائيلية" في رفح.