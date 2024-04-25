إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، اليوم الخميس، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، إن المواجهات اندلعت في منطقتي "المطينة" و"الشرفا" في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة مواطنين بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت "المطينة" وأغلقتها بشكل تام وأجبرت أصحاب المجالات التجارية على إغلاقها، ومنعت مرور المواطنين فيها .