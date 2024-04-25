الشبكات تعرضت للدمار.. انقطاع الاتصال والانترنت عن وسط وجنوب قطاع غزة

وطن: أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الخميس، انقطاع الإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بسبب العدوان.

وأشارت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" المزودة للخدمة في بيان لها، إلى انقطاع خدمة الإنترنت الثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال.

ومنذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي، قطعت الاتصالات والإنترنت عدة مرات جراء الاستهداف المباشر لخطوط الاتصالات، بالإضافة إلى استهداف العاملين في الشركة ومنعهم من إصلاح أضرار الخطوط.

وكانت مصادر سياسية وصحفية قد تحدثت عن قرب موعد قيام قوات الاحتلال بعملية عسكرية في رفح، التي باتت موطنا قسريا للنازحين الفلسطينيين من جميع أنحاء القطاع، والذين وصل عددهم إلى أكثر من مليون ونصف المليون، ويعيشون في ظروف إنسانية قاسية، وتحت ضغوط "إسرائيلية" تهدف إلى تهجيرهم قسريا.



