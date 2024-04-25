بنك الاستثمار الفلسطيني يعقد اجتماعاً لهيئته العامة العادية التاسعة والعشرون وتقرر توزيع ارباح اسهم مجانية بقيمة 2 مليون دولار/سهم على المساهمين

وطن: عقدت الهيئة العامة لشركة بنك الاستثمار الفلسطيني اجتماعها السنوي العادي التاسع والعشرون يوم الخميس الموافق 25/04/2024 في مبنى الإدارة العامة للبنك برام الله وذلك برئاسة رئيس مجلس ادارة البنك السيد عبدالعزيز ابودية وبحضور أعضاء مجلس الادارة وممثل مراقب عام الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني السيد بلال كتانة وممثل هيئة سوق رأس المال السيد سعود بني عودة وممثل عن سلطة النقد الفلسطينية السيد علي قنديل وممثل مدقق الحسابات الخارجي ارنست ويونغ (EY) السيد سائد عبدالله وبحضور ما نسبته 93.45% من حملة أسهم رأس مال البنك والبالغ (78,000,000) دولار/ سهم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الاعمال الذي تضمنته الدعوة الموجه للمساهمين، وقد أقرت وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها على توزيع مبلغ (2,000,000) دولار كأسهم منحة مجانية وبما نسبته 2.56% من رأس المال المدفوع وذلك ليصبح رأس المال المدفوع (80) مليون دولار/سهم وعلى التقرير الاداري والمالي لنشاط البنك وشركته التابعة المتمثل بالبيانات المالية خلال العام 2023، كما أقرت ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن العام 2023 وانتخبت شركة ارنست ويونغ كمدققين خارجيين لحسابات البنك والشركات التابعة للسنة الحالية التي تنتهي في 31/12/2024.