الاحتلال يغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، منطقة باب الزاوية وشارعي "بئر السبع" و"وادي التفاح القديم" المؤديين إلى وسط مدينة الخليل، لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري، في شارع بئر السبع وسط المدينة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية "مركز المدينة التجاري"، وأغلقت شارعي "بئر السبع ووادي التفاح القديم" المؤديين إليها، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وقامت بتفريق المواطنين وإخلائهم بالقوة من المنطقة، وسط اعتداء على مركبات المواطنين وممتلكاتهم، وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام، وذلك لتوفير الحماية لعشرات المستوطنين المتطرفين لاقتحام الموقع الأثري الكائن في شارع بئر السبع.

وفي السياق ذاته، يواصل آلاف المستوطنين، منذ يوم أمس، اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف، وإقامة شعائر تلمودية وحفلات صاخبة في أروقة الحرم وساحاته الداخلية والخارجية، بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وعدد كبير من قادة المستوطنين المتطرفين.

وتشهد مدينة الخليل تصعيدا كبيرا في اقتحامات المستوطنين للأماكن الأثرية والدينية، التي ترافقها إجراءات قمعية وإغلاقات تفرضها قوات الاحتلال بحق الأهالي لتأمين تلك الاقتحامات، وكان آخرها إغلاقها يوم أمس بشكل كامل للحرم الإبراهيمي الشريف وأجزاء واسعة من البلدة القديمة، ومنع المواطنين من الوصول إليه حتى منتصف ليلة الجمعة المقبلة، وفتحه أمام المستوطنين لتأدية صلوات تلمودية، وإقامة حفلات صاخبة داخل الحرم وخارجه بحجة الأعياد اليهودية.





