يذريعة الأعياد اليهودية.. مئات المستوطنين يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال غرب نابلس

وطن: اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بحماية من جيش الاحتلال.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة منذ السادسة صباحا، وأغلقت المنطقة الأثرية ومنعت الدخول إليها والخروج منها، ما اضطر الأهالي إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية والبلدة القديمة ومداخل البلدة الغربية، وحولت عدة منازل إلى ثكنات عسكرية، واعتلى قناصتها أسطح بعض المنازل، كما أجبرت أصحاب المحلات التجارية المحيطة بالمنطقة الأثرية على إغلاقها.

وأوضح أن مئات المستوطنين بدأوا باقتحام الموقع الأثري وأقاموا الاحتفالات، مشيرا إلى أنه وفق ما أعلنته الجمعيات الاستيطانية فإن الاقتحام سيستمر إلى الخامسة مساءً، كما سيتم تنفيذ اقتحامات للموقع يوم غد الجمعة والأحد القادم، بهدف الاحتفال بالأعياد اليهودية.

ونوه عازم إلى أن الطريق الرابط بين مدينتي جنين ونابلس يشهد وجودا مكثفا لجيش الاحتلال عند الطرق الفرعية، وأن قوات الاحتلال تدقق في هويات المواطنين عند حاجز شافي شمرون العسكري.

وحذر عازم من مخططات الاحتلال لفرض أمر واقع على الأرض بإقامة نواة للمستوطنين في تلك المنطقة، مستغلا الأعياد اليهودية بهدف تهويد المنطقة عبر رصد عشرات ملايين الشواقل.