الإغاثة الزراعية ولجنة الحماية المجتمعية في تجمعات إيواء النازحين في لزوايدة تطلقان مبادرة مجتمعية "انشاء عيادة طبية"

رام اللله - وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) ولجنة الحماية المجتمعية مبادرة مجتمعية "انشاء عيادة طبية" في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع (تعزيز الفرص الاقتصادية والدعم النفسي والاجتماعي ومشاركة سبل العيش) الممول من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع منظمة العمل ضد الجوع AAH.

وتضمنت المبادرة المجتمعية مساهمة الإغاثة الزراعية في انشاء العيادة الطبية من خلال تجهيز كرفان متنقل يتكون من غرفتين للأطباء، وأخرى للصيدلية"، والعيادة مجهزة بأسرة كشف، كراسي، مكاتب، ادوية، قرطاسية وادوات الإسعاف الاولي.

وقد أنشأت العيادة على مساحة من الأرض تقدر بحوالي 300 متر مربع. تم احاطتها بسياج معدني ومجهزة بشبكة انارة متصلة بوحدة طاقة شمسية.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي من واقع احتياجات النازحين المتواجدين في مراكز الايواء القريبة من العيادة، والذين يعانون من صعوبة الوصول الى المرافق الصحية وعدم توفر وسائل مواصلات للمراكز الصحية الرسمية عدا عن زحمة النازحين ما يؤدي الى تأخر الحالات الصحية الطارئة.

وتسهل هذه المبادرة وصول النازحين للعيادة الطبية التي ستوفر العلاج الكافي للنازحين بشكل فردي وبشكل منتظم، إضافة الى التخفيف من معاناة النازحين المصابين بالأمراض المزمنة خصوصا النساء والأطفال وكبار السن.

وستعمل العيادة على تنفيذ برامج في مجال التثقيف الصحي للنازحين وطرق الوقاية من الأمراض الحالية والمتوقعة في حال استمرت الأوضاع القائمة على ما هي من خلال وجود طاقم طبي مختص على مدار الساعة.