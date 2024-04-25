الإغاثة الزراعية تنتهي من توزيع طرود صحية وغذائية ل 400 عائلة بقيمة 186450 شيكل

رام الله - وطن: انتهت الإغاثة الزراعية من توزيع طرود صحية وغذائية باستخدام تقنية E-voucher – CLICKOIN ، ضمن مشروع حماية حقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال ضمن القانون الدولي الإنساني الممول من التعاون الإسباني ووكالة الباسك للتعاون الدولي من خلال مؤسسة التعاون من اجل السلام الاسبانية ACPP.

ويأتي هذا النشاط استجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين في ضوء الوضع الراهن من ارتفاع نسبة البطالة بين العمال والفئات المهمشة، والاغلاقات والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين.

واستهدف المشروع قرى محافظات بيت لحم (حوسان، واد فوكين، الجبعة، نحالين) نابلس (دوما، عورتا، جدل بني فاضل) اريحا والاغوار ( الجفتلك) .