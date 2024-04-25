الاحتلال يغلق مداخل المغير شرق رام الله ويستولي على مركبة

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مدخلي قرية المغير شرق رام الله.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الرئيسيين للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على مركبة المواطن لافي عوض أبو نعيم، وشددت إجراءاتها عند مداخل القرية، وأجرت عمليات تفتيش للمركبات وتدقيق في هويات المواطنين، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة.

ويواصل المستوطنون هجماتهم الإرهابية بحماية من قوات الاحتلال على عدة قرى وبلدات شمال وشرق رام الله (المغير، بيتين، دير جرير، سلواد، عين سينيا، أبو فلاح، برقة، عطارة، والمزرعة الغربية).

وأطلق المستوطنون خلال هجماتهم الإرهابية على هذه البلدات والقرى، النار باتجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة، كما أحرقوا عشرات المنازل والمركبات والممتلكات الخاصة.