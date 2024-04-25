الاحتلال يسلم عائلة الأسير أيسر البرغوثي اخطارا بهدم شقتهم السكنية برام الله

وطن: سلمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عائلة الأسير الطبيب أيسر البرغوثي في حي بطن الهوى بمدينة رام الله، إخطارا بهدم شقتهم السكنية.

وكانت قوات الاحتلال أخذت في السادس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي قياسات الشقة السكنية للأسير البرغوثي، تمهيدا لهدمه.

واعتقل البرغوثي في السابع من كانون الثاني بعد محاصرة البناية السكنية التي يقطنها.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب الاقتحام، إذ أطلقت الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد الطفل خالد رائد عرقاوي (16 عاما)، بعد إصابته برصاصة في البطن.

وكانت عدة آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت في حي رام الله التحتا وفي حي الطيرة قرب دوار السرية، وفي حي ام الشرايط في مدينة البيرة حيث داهمت أحد المنازل.