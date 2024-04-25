غالانت: اغتلنا نصف ضباط حزب الله

وطن: قال وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، في بيان صدر عنه، أثناء إعلان جيش الاحتلال شن غارات على عدة مواقع لحزب الله جنوب لبنان، أمس الأربعاء، إنه "تم القضاء على نصف ضباط حزب الله في جنوب لبنان، والنصف الآخر يختبئ ويترك المنطقة أمامنا"، مشيرا إلى "التعامل مع عدة بدائل حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم، والفترة المقبلة ستكون حاسمة".



وذكر جيش الاحتلال، انه هاجم "عشرات الأهداف خلال دقائق، لحزب الله في منطقة عيتا الشعب بجنوب لبنان"، مضيفا: "أتممنا الهجوم على 40 هدف لحزب الله في عيتا الشعب بواسطة الطيران الحربي والقصف المدفعي، بين الأهداف كانت أماكن تخزين، أسلحة، بنى تحتية، وأهداف أخرى استخدمها حزب الله في المنطقة، هذا يصب في جهود تدمير البنى التحتية للتنظيم بمنطقة الحدود".

وشن الطيران التابع لجيش الاحتلال، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، وقصف المدفعية التابعة لجيش الاحتلال منطقتي كفرشوبا وشيحين، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية.