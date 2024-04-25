تهديدات متواصلة بتوسيع دائرة الاشتباك.. تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله

وطن: تجدد تبادل القصف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال،اليوم الخميس، في جنوب لبنان والمناطق الحدودية والجليل الأعلى وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين بتوسيع دائرة الاشتباكات.



وشن الطيران التابع لجيش الاحتلال، عدة غارات على مواقع في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية والجليل الأعلى والغربي.

ودخل حزب الله في مواجهة مع جيش الاحتلال في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، واندلاع الحرب على غزة.

واضطرت قوات الاحتلال لإجلاء عشرات آلاف المستوطنين من المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.



