"كهربا القدس" تشارك في معرض جيسيك جلوبال 2024 للأمن السيبراني

وطن: شاركت شركة كهرباء محافظة القدس الثلاثاء 23 نيسان في مركز دبي التجاري العالمي، بفعاليات النسخة الـ 13 من معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال 2024)، أكبر تجمع في الشرق الأوسط لمجتمع الأمن السيبراني الدولي.

وقال المهندس حسن سعدة مدير دائرة المخاطر وأمن المعلومات في الشركة: "إن هذا المعرض الأضخم والأبرز في مجال الأمن السيبراني يوفر فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة والتعرف على أوسع الخبرات".

وأكد أن هذا الحضور يعكس اهتمام إدارة الشركة بتطوير قدرات ومهارات موظفيها في المجالات كافة.

ويعد معرض ومؤتمر جيسيك جلوبال، أكبر معرض للأمن السيبراني والأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويستضيف أكثر من 750 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني حول العالم، وأكثر من 350 متحدثًا و1000 خبير من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني.

تسعى شركة كهرباء القدس ضمن خططها الاستراتيجية لمواكبة التطور في كافة المجالات لتحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها.