موقع عبري: سجن عسكري أرسل صورا للقبة الحديدية ومواقعها لفتاة تبين أنها رجل استخبارات إيراني

وطن: أفادت وسائل عبرية بأن عسكريا في جيش الاحتلال صدر حكم بسجنه 10 أيام لإرساله صورا لبطاريات منظومة "القبة الحديدية" ومواقعها لفتاة أغوته عبر "فيسبوك" وتبين أنها رجل استخبارات إيراني.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية يوم الأربعاء أن سائق شاحنة عسكرية إسرائيلية قام بتصوير العشرات من بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" أثناء تنقلاته في الخدمة وأرسلها إلى فتاة على "فيسبوك".

وأوضحت القناة أن العسكري الإسرائيلي صوّر بطاريات المنظومة الدفاعية ومواقعها.

ووفق القناة العبرية تبين لاحقا أن الصور أرسلت إلى مسؤول استخبارات إيراني.